The Offspring: neues Album erscheint im Oktober 2024

Die legendären Punkrocker The Offspring machen wieder einmal von sich reden und kündigen ihr neues Album Supercharged an, das am 11.10.2024 über Concord Records erscheinen wird.

Die neue Single Make It All Right präsentiert sich in legendärer Offspring-Manier und handelt davon, wie es sich anfühlt, seinen „partner in crime“ an seiner Seite zu haben. Die Person, die dir das Gefühl gibt, dass du alles schaffen kannst und dir die Zuversicht gibt, dass alles klappen wird: „And you make it all right, And it’s gonna be fine, We’re like partners in crime, And you make it all right.“

Über den Song und die bevorstehende Veröffentlichung von Supercharged sagte Frontmann Dexter Holland: „Wir wollten, dass diese Platte von Anfang bis Ende pure Energie ausstrahlt! Deshalb haben wir die Platte auch Supercharged genannt. Auf dieser Platte sprechen wir über alles, von den Erfolgen bis hin zu den Schwierigkeiten, die wir hatten – und zwar auf eine Art und Weise, die das Leben feiert, das wir gemeinsam teilen und wo wir jetzt sind. Unsere Single Make It All Right ist ein gutes Beispiel dafür, denn sie handelt von den Menschen in unserem Leben, die uns stark machen, wenn es uns schlecht geht – unsere Partner in Crime, die dafür sorgen, dass es uns gut geht. Das Album wurde dieses Mal an drei verschiedenen Orten aufgenommen: Auf Maui, in Vancouver und in unserem Heimstudio in Huntington Beach. Zusammen mit unserem Produzenten Bob Rock ist alles fantastisch geworden. Ich habe das Gefühl, dass wir noch nie so gut geklungen haben! Wir rocken und headbangen schon seit Monaten dazu! Und wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört!“

Letzte Woche traten The Offspring auf dem BottleRock Festival in Napa vor einem riesigen Publikum auf. Sie spielten ihre Hits und wurden von einem ganz besonderen Gast begleitet – dem internationalen Superstar Ed Sheeran. Sheeran, der ein langjähriger Fan von The Offspring ist, überraschte die Menge und sang Million Miles Away vom Album Conspiracy Of One (erschienen im Jahr 2000) der Band.

Sieh dir den Auftritt hier an und Sheerans Post dazu kannst du hier anschauen. Nur ein paar Tage später, am 01.06.2024, spielte die Band eine spezielle, ausverkaufte Show in ihrer Heimatstadt Anaheim, Kalifornien, anlässlich des The Offspring: 30th Anniversary Of Smash And Honda Center. Damit feierte die Band drei Jahrzehnte ihres 6x mit Platin ausgezeichneten Albums Smash und das Jubiläum des Honda Centers. Die Band spielte Smash in Gänze und einige Fan-Favorites. Sieh dir hier einen Ausschnitt der Show an!