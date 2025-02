Rogers mit Le Fly und MandelKokainSchnaps am 15.02.2025 in der Kieler Pumpe

Eventname: Rogers – Tour 2025 Bands: Rogers, MandelKokainSchnaps, Le Fly Ort: Die Pumpe, Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland Datum: 15.02.2025 Kosten: VVK 30,00 € plus Gebühren, AK 35,00 € Genre: Punk Zuschauer: etwa 400 Setlisten: Rogers

Le Fly

MandelKokainSchnaps Immer Noch Da Hoch Die Tassen Nie Euer Land Die Nachbarn Von Oben Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier Schon Okay Mein Leben Gegen Die Wand Wohin Kann Mich Bitte Jemand Tragen? Glücksrad Mittelfinger Für Immer Kreuzberger Nächte Vergiss Nie Mach Du Deinen Punk Hallo Chef Allein Anders Als Ihr 5 Sterne, Gerne Wieder

Zugabe: Rambazamba & Randale Einen Scheiß Muss Ich Einen Letzten Abend Ätzend Fröhlich Klassenfahrt Lamour Tanz Ich Sag Ab Caroline Wir Wollen Nach Rio Gepäckträger No Tan Solo Señorita Bam Bam Intro Boss Bitch Taub Anständige Frau Wann Ist Ein Mann Ein Mann Ich Kämpf Mich Raus Bunt

Wieder einmal Kulturverein Die Pumpe in Kiel. So langsam verwandelt sich die Location zu meinem zweiten Wohnzimmer. Die Düsseldorfer Rogers mit den beiden Supportern Le Fly aus Hamburg sowie MandelKokainSchnaps aus Berlin versprechen ein Punkrock-Feuerwerk. Also warum in die Ferne schweifen, wenn man Party auch „ums Eck“ haben kann. Bisher kenne ich alle drei Bands nur als Supporter. Rogers bei den Broilers, MandelKokainSchnaps bei Universum25 sowie Le Fly bei mehreren Festivals. Die Düsseldorfer Punkrocker Rogers brechen nun aus der Reihe aus. Sie haben Großes vor und starten mit voller Kraft in eine umfangreiche Frühjahrs-Headlinertour und bringen ihre explosive Live-Energie in die Clubs und Hallen des Landes. Der heutige Gig ist nach Erlangen und Leipzig bereits die dritte Station der Tour. Es weht ein leichter, eisiger Wind. Einlass ist bereits um 18:30 Uhr und es hat sich eine längere Schlange vor dem Einlass gebildet. Es soll heute bereits um 19:30 Uhr starten, damit auch alle drei Bands einen ausreichenden Slot bekommen. So stehen dann auch MandelKokainSchnaps als erstes pünktlich auf der Bühne. Weitere Fotografen gibt es nicht, heute bin ich mal wieder exklusiv. Alle Bandmitglieder in einem Glitteroutfit. Sie spielen einen Crossover aus Pop-Punk-Rock und bestehen aus Sängerin Wenke Zastrau, Schlagzeuger Benedikt Scholz, Gitarrist Max „Hajo“ Schlüer sowie Bassist Wolfgang Wanner. Sie polarisieren sofort. Auch ihre deutschen Texte sind provokant und treffen den Nerv der Zeit. Dass sie als Liveband schon einen gewissen Ruf haben, beweist das Quartett auch heute. Für den Beginn ihres Sets haben sie den Song Boss Bitch gewählt. Wenke sitzt wie Kleopatra von zwei Katzen bewacht auf einem Thron. Wer der Gastsänger bei Wann Ist Ein Mann Ein Mann ist, konnte ich nicht herausbekommen. Beim neuen Song Ich Kämpf Mich Raus findet sie sich mitten im Publikum wieder. Das kommt gut an. Sie steht mitten im Saal auf einem Flight Case und singt einen Song über ihren eigenen sexuellen Missbrauch. Eine starke Art, sich damit auseinanderzusetzen. Der letzte Song Bunt ist eine Verfremdung des Kinderliedes Grün, Grün, Grün Sind Alle Meine Kleider. Dazu werden zwei Fans auf die Bühne gebeten, die dazu Regenbogenfahnen schwenken. Nach 30 Minuten verlassen die „Schnäpse“ die Bühne und haben zahlreiche neue Fans gewonnen. Am Merch-Stand wechselt ihr nun genau ein Jahr altes Album Wir Lieben Euch Am Besten oft den Besitzer. Da die Band vor Ort ist, werden viele Fotos gemacht und die Alben gleich signiert.

„Le Fly ist eine Hamburger Band, die mit ihrer ätzend fröhlichen Gute-Laune jedes Festival und jeden Club in Bewegung versetzt. Oldschooler würden sagen, Crossover. Le Fly sagen St. Pauli Tanzmusik!“ Diesen Satz habe ich aus einem Pressetext geklaut, weil er auf den Punkt beschreibt, was wir danach erleben dürfen. Ein dynamischer Mix aus Punkrock, Hip-Hop und Rock sorgt für die Stimmung. Auch ihre brandneue Platte findet am Merchstand reißenden Absatz. Das am 31.01.2025 gefeierte Release des neuen Live-Albums Live Is Life ist nur ein paar Tage her, befeuert die Truppe den Saal mit ihrer Gute-Laune-Musik. Am 22. November kehren die Hamburger auf diese Bühne der Pumpe als Headliner zurück. Da werden sie ihr 20-jähriges Bandjubiläum feiern. Eine bessere Werbung hätten die Fünf heute nicht machen können. Allein die beiden Sänger Oliver „Olli“ Hampe und Phillip Schmidt ergänzen sich großartig und stehen keine Sekunde still. Ein 45-Minuten-Set, das für viele ein Vorgeschmack auf den November ist.