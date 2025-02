Heilung: auf großer Europa-Tournee

Heilung spielen keine Shows – sie vollziehen Rituale. Jeder Auftritt beginnt damit, dass Kai Uwe Faust seine Mitstreiter:innen Christopher Juul und Maria Franz sowie den Rest des nordischen Kollektivs zu einem altertümlichen Gebet anleitet. Das Publikum wird in einen Rausch versetzt: von Räucherwerk und Kehlkopfgesang, uralten Rhythmen, einer hypnotisierenden Lichtshow, einer Armee von Krieger:innen und Feuerfontänen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 bahnen Heilung mit ihrem einzigartigen und mystischen Sound Wege in die Vergangenheit. Die Gruppe entzieht sich allen konventionellen Genres und den Grenzen spezifischer Schubladen. Sie selbst beschreiben ihren Sound treffend als „amplified history“ und unterstreichen damit ihre Fähigkeit, die moderne Gesellschaft mithilfe von Musik mit den Anfängen der Menschheit zu vereinen.

Im März begeben sich Heilung auf eine ihrer letzten Pilgerreisen durch die heiligen Lande Albion, Eiru und Erop, bevor sie sich auf unbestimmte Zeit von der Bühne verabschieden. Begleitet von der faröischen Musikerin Eivør wird das Kollektiv insgesamt 15 Konzerte in Großbritannien, Irland und auf dem europäischen Festland spielen.

Albion, Eiru Ok Erop Ferdhast 2025 Tour

07.03.2025 – (FI) Helsinki, Ice Hall

09.03.2025 – (SE) Stockholm, Hovet

12.03.2025 – (NO) Oslo, Spektrum

14.03.2025 – (DK) Aarhus, ACC

16.03.2025 – (DK) Kopenhagen, Black Box

19.03.2025 – (DE) Oberhausen, Turbinehalle

21.03.2025 – (CH) Zürich, Hallenstadion

23.03.2025 – (LU) Esch-sur-Alzette, Rockhal

15.04.2025 – (UK) London, O2 Brixton Academy

17.04.2025 – (IR) Dublin, 3Arena

19.04.2025 – (UK) Edinburgh, O2 Academy

21.04.2025 – (UK) Manchester, O2 Apollo

23.04.2025 – (FR) Lille, Zenith

25.04.2025 – (FR) Lyon, Halle Tony Garnier

27.04.2025 – (IT) Milan, Teatro Arcimboldi

Tickets sind hier erhältlich: https://www.amplifiedhistorytour.com/

Die Zeremonien von Heilung sind weder bloße Performances noch reine Konzerte; man wird vollständig in ihren Bann gezogen, kommt Natur und Geistern näher. Diese heiligen Rituale reichen weit in der Zeit zurück, durch Neofolk, Tanz und Spiritualität wird Geschichte erlebbar gemacht: Uralte Runen werden durch mit Knochen, Felltrommeln und tribalistischem Chor zum Leben erweckt.

„Our ancestral Nordic civilizations did not just pop up, exist and disappear in isolation“, sagt Kai Uwe Faust, Kehlkopfsänger und einer von drei Komponist:innen Heilungs. „With singing these primordial songs we want to give tribute to these cultures, reconnect to the beginnings and remember that we all, from East to West, from past to present, are connected through the exchange of ideas and inspiring each other.“

Heilungs Musik tauchte im Lauf der Jahre immer wieder in Kontexten weit außerhalb typischer Konzerthäuser auf. Man hörte ihre Klänge bereits in den weltbekannten Serien Game Of Thrones und Vikings, in den Videospielen Conqueror’s Blade VII: Wolves of Ragnarök und Senua’s Saga: Hellblade II sowie Robert Eggers Blockbuster The Northman. Während Heilungs Musik zwar authentische, archaische Instrumentierung, deren Bandbreite von Rasseln und rituellen Glocken bis hin zu menschlichen Knochen und Kehlkopfgesang reicht, ist ihre Musik doch weit davon entfernt, primitiv zu sein. Immer wieder flicht Produzent und Gründungsmitglied Christopher Juul subtil elektronische Elemente ein, was für vielschichtige Soundscapes und eine tiefe Atmosphäre sorgt.

Entstanden im Untergrund hat sich Heilungs Musik längst in größere Welten hineinentwickelt. Inzwischen begehen sie ihre Rituale an verschiedensten Orten der Erde. Sie traten auf einigen der größten deer Bühnen der Welt auf, unter anderem beim Roskilde Festival, wofür sie 2024 ein eigenes Soundsystem entwickelten, dem Download Festival und Glastonbury. Ihre erste Tour durch Nordamerika war binnen 72 Stunden ausverkauft. 2021 performten sie gar im ikonischen Red Rocks Amphitheater in Morrison, Colorado. Ein Mitschnitt dieses Auftritts erschien Ende 2024 zusammen mit einer im Londoner Apollo Theatre aufgezeichneten Show unter dem Titel LIFA Iotungard auf Vinyl, CD und Blu-Ray.

Doch egal wo Heilung sich auch auch befinden, immer beginnen sie ihre Auftritte mit einer Erinnerung daran, woher wir alle kommen: „Remember, we are all brothers. All people, beasts, tree and stone and wind, we all descend from the one great being that was always there, before people lived and named it, before the first seed sprouted.“

Heilung sind:

Kai Uwe Faust

Christopher Juul

Maria Franz

