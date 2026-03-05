Heilung: veröffentlichen mit „Marduk“ zweite Episode der Podcast-Reihe „Amplified History“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 haben Heilung die Grenzen zwischen Klang, Ritual und Geschichte konsequent neu definiert. Mit bislang drei Studioalben und intensiven Live-Performances – darunter ein mythischer Auftritt im Red Rocks Amphitheatre – hat das nordische Kollektiv weltweit Spuren hinterlassen. Auch Beiträge zu Hollywood-Filmproduktionen unterstreichen ihre kulturelle Reichweite.

Am 11. Februar startete die Band den ersten Teil einer sechsteiligen Podcast-Reihe, initiiert von Gründungsmitglied, Sänger und schamanischem Praktiker Kai Uwe Faust. In der Serie taucht Faust tief in die Mythen, Überlieferungen und archaischen Kräfte ein, die Heilungs künstlerisches Konzept der Amplified History prägen.

Am 3. März 2026, zur sogenannten Worm Moon, erschien nun die zweite Episode mit dem Titel Marduk. Darin widmet sich Kai Uwe Faust dem Hintergrund eines der zentralen Stücke des 2022 veröffentlichten Albums Drif.

Im Mittelpunkt steht das babylonische Schöpfungsepos Enuma Elish. Faust beleuchtet, wie frühe Zivilisationen Mythen nutzten, um Ordnung aus Chaos zu formen, und reflektiert über die enge Verflechtung von Macht, Gewalt und kosmischer Symbolik in den Ursprüngen menschlicher Kultur.

Die Podcast-Reihe versteht sich als vertiefende Reise in jene historischen und spirituellen Quellen, aus denen Heilung ihre klanggewaltigen Rituale speisen, eine Verbindung von Wissenschaft, Mythologie und künstlerischer Interpretation.

Die zweite Episode Marduk ist ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Heilung verfügbar.

Mit Amplified History öffnen Heilung erneut ein Tor in vergangene Weltbilder – und zeigen einmal mehr, dass ihre Kunst weit über Musik hinausgeht: Sie ist archaisches Ritual, kulturelle Forschung und spirituelle Erfahrung zugleich.