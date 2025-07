Eivør: unterschreibt bei Nuclear Blast Records und enthüllt den Trailer zur bevorstehenden Europatournee

Die renommierte färöische Künstlerin Eivør hat einen Vertrag bei dem legendären Label Nuclear Blast Records unterschrieben, was einen aufregenden neuen Abschnitt in ihrer bahnbrechenden Karriere markiert. Bekannt für ihre kraftvollen Vocals, ihre primitive Bühnenenergie und ihre genreübergreifenden Kompositionen, präsentiert Eivør den offiziellen Trailer für ihre Europatour 2025, die den besonderen Gast Ásgeir und Unterstützung von Elinborg umfassen wird. Seht ihn euch hier an:

Als Ergänzung zur Tour und der Vertragsunterzeichnung arbeitet Eivør derzeit an ihrem nächsten Studioalbum, das 2026 bei Nuclear Blast erscheinen soll. Dieses mit Spannung erwartete Album folgt auf ihr von der Kritik gefeiertes Werk ENN, das färöische Folktraditionen, filmische Landschaften, elektronische Produktionen und eindringliche Vocals vereint und ihren Ruf als eine der innovativsten nordischen Künstlerinnen ihrer Generation festigt.

„Signing with Nuclear Blast feels like a natural next step“, sagt Eivør. „My music has always lived in the space between worlds and I’m honoured to join a label that embraces artistic freedom and is passionate about my music. I’m already deep into writing new material, and I can’t wait to share what’s coming next.“

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Eivør elf Alben veröffentlicht und für bedeutende internationale Produktionen wie The Last Kingdom und God Of War komponiert. Ihre Live-Auftritte sind bekannt für ihre atemberaubende und ritualistische Intensität, die Stimme, Atmosphäre und visuelles Geschichtenerzählen zu etwas wahrhaft Transzendentalem verbindet.

Nathan Barley Phillips, Head of A&R Europe bei Nuclear Blast, teilt mit: „I had the good fortune of witnessing Eivør deliver a mesmerising set to an absolutely bewitched crowd at the Royal Albert Hall in London a couple of years ago, and after seeing the effect her unique voice and artistry had on the entire audience (myself included), I just knew that we had to work with her. We very much welcome Eivør into the fold here at Nuclear Blast and we cannot wait to start work on her new album!“

Eivør – Europatour 2025

Special Guest: Ásgeir | Support: Elinborg

Sep 19 – Ghent, De Vooruit (BE)

Sep 20 – Bristol, Electric Bristol (UK)

Sep 21 – Manchester, New Century Hall (UK)

Sep 22 – Glasgow, SWG3 Galvanizers (UK)

Sep 23 – London, Electric Brixton (UK)

Sep 25 – Amsterdam, Paradiso (NL)

Sep 26 – Cologne, Carlswerk Victoria (DE)

Sep 27 – Frankfurt, ZOOM (DE)

Sep 28 – Paris, Casino de Paris (FR)

Sep 30 – Metz, La BAM (FR)

Oct 1 – Rouen, Le 106 (FR)

Oct 2 – Marseille, Espace Julien (FR)

Oct 3 – Toulouse, Interference (FR)

Oct 4 – Porto, Hard Club (PT)

Oct 5 – Lisbon, República da Música (PT)

Oct 7 – Madrid, Mon Live (ES)

Oct 8 – Barcelona, Razzmatazz 2 (ES)

Oct 10 – Pratteln, z7 Konzertfabrik (CH)

Oct 11 – Vienna, Ottakringer Brauerei (AT)

Oct 12 – Stuttgart, LKA Longhorn (DE)

Oct 14 – Krakow, Klub Studio (PL)

Oct 15 – Prague, ROXY (CZ)

Oct 16 – Berlin, Huxleys Neue Welt (DE)

Oct 17 – Hamburg, DOCKS (DE)

Oct 18 – Copenhagen, Poolen (DK)

Oct 19 – Lund, Mejeriet (SE)

Oct 21 – Helsinki, House of Culture (FI)

Oct 22 – Tampere, Tavara Asema (FI)

Oct 24 – Gothenburg, Filmstudion (SE)

Oct 25 – Stockholm, Fållan (SE)

Oct 26 – Oslo, Sentrum Scene (NO)

Eivør, die talentierte Künstlerin aus den Färöer Inseln, schöpft ihre Inspiration aus der einzigartigen Landschaft ihrer Heimat, die von skandinavischen Wurzeln aus der Wikingerzeit geprägt ist. Die Färöer Inseln sind ein kleines Inselreich im Nordatlantik, das durch extreme Kontraste besticht: dunkle, kalte Winter und helle, fröhliche Sommer. Trotz jahrhundertelanger fremder Herrschaft hat die färöische Folklore überlebt, insbesondere durch gemeinsames Singen und Tanzen. Diese kulturelle Widerstandsfähigkeit angesichts der rauen Natur und der fremden Dominanz prägt Eivørs Musik: „A very strong part of Faroese culture is singing together—anywhere people gather, there will be singing,” erklärt Eivør. “When you listen to old Faroese traditional music, it’s sung acapella and takes you back to its Renaissance roots. It’s pure, expressive, and untamed.“

Eivør hat ihre einzigartige gutturale Gesangstechnik entwickelt, inspiriert von Beatboxing, Kehlgesang und dem Growling des Heavy Metal, um die ungezähmte Ausdruckskraft der traditionellen färöischen Musik und Kultur zu vermitteln. Es ist ein urtümlicher Ruf, zu ihren Wurzeln in der natürlichen Landschaft ihrer Heimat zurückzukehren. Oft als eine der produktivsten und einzigartigsten nordischen Künstlerinnen ihrer Generation angesehen, hat Eivør verschiedene musikalische Genres durchquert und stets die Grenzen des Erwartbaren erweitert. Sie wurde mit zwei isländischen Musikpreisen für ihr zweites Album und dem Nordischen Musikpreis im Jahr 2021 ausgezeichnet, und ihre musikalische Reise fasziniert weiterhin.

Eivør freut sich über die Akzeptanz der Metal-Community. In ihren musikalischen TV-Produktionen wie The Last Kingdom erkennt sie eine gemeinsame heidnische Sensibilität. „I never felt I really fit into any box“, sagte Eivør. „I just have to do it my own way.“

Eivør online:

https://www.facebook.com/eivormusic

https://www.instagram.com/eivormusic/