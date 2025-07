Before The Dawn: veröffentlichen Sing-Through-Video zu „Stellar Effect“

Die finnischen Melodic-Death-Metal-Meister Before The Dawn haben ein besonderes Sing-Through-Video zu ihrer aktuellen Single Stellar Effect veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Album Cold Flare Eternal, das am 5. September 2025 über Reaper Entertainment erscheint.

Im Video zeigt Sänger Paavo Laapotti eine beeindruckende Live-Performance des Songs – intensiv, emotional und gesanglich auf höchstem Niveau.

Laapotti sorgte bereits 2022 bei der finnischen TV-Show The Voice of Finland für Aufsehen, als er im Finale mit einer Coverversion des BTD-Klassikers Deadsong begeisterte. Seine Performance hinterließ einen so starken Eindruck bei Bandgründer Tuomas Saukkonen, dass dieser Before The Dawn nach mehreren Jahren Pause reaktivierte – mit Paavo als neuem Sänger.

Hier könnt ihr euch das offizielle Musikvideo von Stellar Effect ansehen: