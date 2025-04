Before The Dawn: kündigen neues Album „Cold Flare Eternal“ an

Nach ihrem gefeierten Comeback mit Stormbringers kehren die finnischen Melodic-Death-Metal-Giganten Before The Dawn mit voller Kraft zurück: Am 5. September 2025 erscheint das neue Studioalbum Cold Flare Eternal via Reaper Entertainment – ein monumentales Werk voller Energie, Emotionen und nordischer Atmosphäre.

Bereits die erste Single As Above, So Below sorgte für Furore (bereits über 150.000x gestreamt) und zeigte eindrucksvoll, wie kraftvoll und fokussiert die Band 2025 unterwegs ist. Jetzt folgt mit Cold Flare Eternal das komplette Album – ein intensives Klang-Erlebnis zwischen düsterer Melancholie und brachialer Wucht.

Das eindrucksvolle Cover-Artwork stammt von Gogo Melone (u.a. Wolfheart, Insomnium, Xandria, Omnium Gatherum).

Cold Flare Eternal Tracklist:

1. Initium

2. Fatal Design

3. As Above, So Below

4. Mercury Blood

5. Stellar Effect

6. Flame Eternal

7. Stronghold

8. Destination

9. Shock Wave

10. Ad Infinitum

„To create, one must destroy.“

Dieses Motto begleitet Tuomas Saukkonen seit jeher – einer der produktivsten und einflussreichsten Musiker der finnischen Metal-Szene. Projekte wie Wolfheart, Dawn Of Solace oder Before The Dawn tragen allesamt seine kreative Handschrift.

Nach dem gefeierten Comeback-Album Stormbringers im Jahr 2023 präsentieren sich Before The Dawn mit Cold Flare Eternal stärker denn je. Aufgenommen wurde das neue Werk erneut im Studio von Gitarrist Juho Räihä – es vereint die Live-Energie der Band mit der atmosphärischen Tiefe der finnischen Natur.

Tuomas Saukkonen kommentiert:

„Dieses Album ist das Resultat purer Leidenschaft. Die kreative Energie war diesmal besonders stark – und ja, ich hatte sogar Zeit zum Angeln.“

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: