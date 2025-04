Before The Dawn: veröffentlichen neue Single „As Above, So Below“ samt Musikvideo

As Above, So Below ist die erste Single des kommenden, noch unbetitelten Albums der finnischen Melodic-Death-Metal-Titanen Before The Dawn. Begleitet von einem eindrucksvollen Musikvideo, produziert von Winter Notes Production, gibt der Track einen ersten Vorgeschmack auf das, was das bisher intensivste und kraftvollste Werk der Band werden dürfte.

Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung sorgte As Above, So Below für Aufsehen mit einer exklusiven Radiopremiere am Mittwoch bei Finnlands führendem Rocksender Radio Rock. Der Song, geschrieben von Band-Mastermind Tuomas Saukkonen, ist inspiriert von den hermetischen Prinzipien und der Dualität aller Dinge in uns und verkörpert den Kern des finnischen Melodic Death Metal in seiner dynamischsten und eindringlichsten Form.

„Nach der Veröffentlichung des Comeback-Albums Stormbringers wurde es einfach immer besser, und die Chemie innerhalb der Band ist auf einem absoluten Höhepunkt“, sagt Saukkonen. Nach einer triumphalen Rückkehr im Jahr 2023 nach einer elfjährigen Pause ließen Before The Dawn keine Zeit verstreichen und kanalisierten die Energie ihrer ersten Europatournee seit über einem Jahrzehnt sowie einer herausragenden Festivalsaison direkt ins Studio. Erneut aufgenommen im Studio von Gitarrist Juho Räihä, fängt die Single die rohe Energie und die dunkle melodische Schönheit ein, die Fans an dieser Band so lieben.

Die Band sagt dazu: „Wir sind überglücklich und extrem aufgeregt, endlich neue Musik zu veröffentlichen, kurz darauf mit den legendären Swallow The Sun in den Tourbus zu steigen, um sie auf ihrer EU-Tour zu supporten, und insgesamt eine neue Ära für die Band mit unseren neuen Partnern von Reaper Entertainment einzuläuten.“

Mit As Above, So Below liefern Before The Dawn eine Meisterklasse des modernen Melodic Death Metal – eine perfekte Mischung aus Aggression und eindringlichen Melodien, unbändiger Intensität und nordischer Erhabenheit. Und das ist erst der Anfang. Bleibt gespannt auf weitere Details zur Albumveröffentlichung in Kürze.

Zuvor geht die Band aber im April 2025 mit Swallow The Sun auf Tour! Hier sind die bestätigten Termine:

14.04.2025 – Belgien, Antwerpen – Zappa

15.04.2025 – Deutschland, Köln – Gebäude 9

16.04.2025 – Deutschland, Berlin – Cassiopeia

17.04.2025 – Polen, Posen – 2Progi

18.04.2025 – Tschechien, Prag – Futurum

19.04.2025 – Slowakei, Bratislava – Randal

20.04.2025 – Ungarn, Budapest – Barba Negra

22.04.2025 – Österreich, Wien – B72

23.04.2025 – Deutschland, München – Backstage Halle

24.04.2025 – Schweiz, Aarau – KIFF

25.04.2025 – Italien, Mailand – Legend

26.04.2025 – Frankreich, Marseille – Le Molotov

27.04.2025 – Spanien, Barcelona – Razzmatazz

29.04.2025 – Spanien, Madrid – Copernico

30.04.2025 – Frankreich, Toulouse – Le Rex

01.05.2025 – Frankreich, Nantes – Le Ferrailleur

02.05.2025 – Frankreich, Paris – Backstage BTM

04.05.2025 – Niederlande, Tilburg – 013 Next

05.05.2025 – Niederlande, Amsterdam – Melkweg Max

06.05.2025 – Deutschland, Hamburg – Logo

Tickets & Infos: https://www.btdmetal.com

Before The Dawn sind:

Tuomas Saukkonen – Gitarre

Paavo Laapotti – Gesang

Juho Räihä – Gitarre

Pyry Hanski – Bass

Before The Dawn online:

Website Facebook