Moon Shot: neue EP „Broken Bones“ und Musikvideo zu „Black Tear“ veröffentlicht

Nach dem Erfolg ihres zweiten Studioalbums The Power meldet sich die finnische Rockband Moon Shot mit ihrer brandneuen EP Broken Bones zurück. Mit vier energiegeladenen Tracks – Broken Bones, Paratruth, Black Tear und Cradle – markiert dieses Release einen weiteren Meilenstein für die Band und zeigt ihre ungebrochene Kreativität und musikalische Weiterentwicklung.

Zur Feier der Veröffentlichung haben Moon Shot außerdem ein beeindruckendes neues Musikvideo zu Black Tear veröffentlicht – eine Hommage an klassische Livevideos. Die Aufnahmen stammen von ihrer legendären, ausverkauften Show in der Fabrik in Hamburg letzten Herbst und fangen die rohe Intensität ihrer Live-Auftritte perfekt ein. Schau dir das Video hier an:

Jussi Ylikoski über die EP:

“Die Broken Bones EP enthält vier starke Songs, die wir während der Aufnahmen zum The Power Album aufgenommen haben. Wir wollten außerdem Broken Bones weiterentwickeln und haben den Song letzten Herbst gemeinsam mit Produzent Jonas Olsson neu bearbeitet. Diese Songs bilden ein starkes und vielseitiges Gesamtpaket, daher fühlt es sich nur natürlich an, sie als EP zu veröffentlichen.”

Ville Malja ergänzt:

“Die Broken Bones EP erzählt Geschichten von den Narben und Rissen in uns. Sie zeigt, dass unsere Wunden uns mit der Welt verbinden. Jeder kann eine Pose einnehmen, aber die unmaskierten Momente davor und danach… die sind das Wahre.”

Moon Shot starten ihre erste Headliner-Europatournee

Nach ihrer erfolgreichen Europatournee mit The New Roses stehen Moon Shot nun vor einem noch größeren Meilenstein – ihrer ersten eigenen Headliner-Tour durch Deutschland und Österreich im Frühjahr! Mit einer erweiterten Setlist können sich die Fans auf eine intensive und vielseitige Live-Show freuen.

Jussi über die kommende Tour:

“Ich freue mich riesig auf unsere erste eigene Europatournee in diesem Frühjahr! Als Headliner haben wir endlich die Möglichkeit, ein vollständiges Set zu spielen und alle Facetten der intensiven und vielseitigen Moon Shot Live-Performance zu präsentieren. Das sollte man nicht verpassen!”

24.04.25 – Berlin, Badehaus

25.04.25 – Leipzig, Hellraiser

26.04.25 – Hamburg, Logo

30.04.25 – Bochum, Rockpalast

01.05.25 – Würzburg, Posthalle

02.05.25 – München, Backstage Club

03.05.25 – Wien, b72

07.05.25 – Köln, Helios 37

08.05.25 – Frankfurt, Nachtleben

09.05.25 – Weinheim, Café Central

10.05.25 – Lindau, Club Vaudeville

Mit der gleichnamigen EP schlagen Moon Shot ein neues Kapitel auf, das die Energie und Kreativität der Band auf den Punkt bringt. Die Single Broken Bones verkörpert dabei alles, wofür die Band steht: kraftvolle Melodien, fesselnde Texte und eine unverwechselbare Dynamik, die sich in den Köpfen und Herzen der Hörer festsetzt.

Bleibt dran für weitere Updates und verpasst nicht die Möglichkeit, Moon Shot live auf ihrer ersten Headliner-Tour zu erleben!

Moon Shot sind:

Jussi Ylikoski – Guitars

Henkka Seppälä – Bass

Ville Malja – Vocals

Mikko Hakila – Drums