Metalacker 2025: bestätigt die ersten Bands zur diesjährigen Ausgabe

Das Team des Metalacker Tennenbronn hat die folgenden News für die 2025er-Ausgabe des Festivals:

Unprocessed

Endlich ist es so weit: Wir freuen uns riesig, mit den ersten Bandankündigungen für den Metalacker 2025 loslegen zu können und begrüßen niemand Geringeren als die Wiesbadener Band Unprocessed. Euch erwartet ein mitreißender Mix aus Heavy- und Progressive Metal, mit dem die Band seit mittlerweile 12 Jahren ihre Fans begeistert. Wir freuen uns riesig, Unprocessed auf der Bühne des Metalackers 2025 willkommen zu heißen!

Avralize

Mit der nächsten Band im Line-Up geht es etwas mehr in die moderne Richtung: Avralize sind definitiv für jeden was, dem moderner Metalcore zusagt! Die Band aus Rottweil hat im letzten Jahr ihr neuestes Album Freaks veröffentlicht und wird euch zeigen, was sie alles drauf hat!

Aephanemer

Besuch aus dem Nachbarland! Wir freuen uns, in diesem Jahr Aephanemer aus Frankreich bei uns begrüßen zu dürfen! Mit Melodic Death Metal gehören sie definitiv zu den Bands, die nichts für schwache Nerven sind. Also genau das, was wir beim Metalacker wollen.

Setyøursails

Erneut eine Metalcore Band bei uns im Line-Up: Freut euch auf Setyøursails beim Metalacker 2025! Aus dem Rheinland, direkt auf die Bühne bei uns im schönen Süden – wir können es kaum erwarten, wenn Setyøursails euch zeigen, was sie alles drauf haben.

Necrotted

Das Line-Up füllt sich immer weiter und auch heute bleiben wir bei der etwas härteren Gangart: Wir heißen Necrotted herzlich willkommen beim Metalacker 2025! Wenn euch Death Metal zusagt, dann wisst ihr genau, welche Band ihr euch in diesem Jahr bei uns auf keinen Fall entgehen lassen dürft. Seit mittlerweile 17 Jahren wissen die Abtsgemünder, wie man die Bühne zum Beben bringt und haben sich somit ihren Platz bei uns mehr als verdient. Wir freuen uns!