Dirkschneider & The Old Gang: präsentieren mit ‚It Takes Two To Tango‘ erste Single und Musikvideo von kommendem Album „Babylon“

Aus einer bemerkenswerten Charity-Aktion ist ein spektakuläres Allstar-Projekt entstanden: Dirkschneider And The Old Gang – kurz DATOG – mit einer Besetzung, deren überwiegender Teil die Heavy Metal-Historie der zurückliegenden vier Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt hat. Im Mittelpunkt steht Sängerlegende Udo Dirkschneider, langjähriger Accept-Frontmann sowie Gründer von U.D.O. und Dirkschneider. Begleitet wird er von Peter Baltes (Bass, Gesang; Accept, Dirkschneider), Stefan Kaufmann (Gitarre; Accept, U.D.O.), Mathias Dieth (Gitarre; Sinner, U.D.O.), Udos Sohn Sven Dirkschneider (Schlagzeug; U.D.O., Dirkschneider) und Ausnahmesängerin Manuela Bibert, die seit ihrer großartigen Performance bei den Aufnahmen des U.D.O.-Orchesteralbums We Are One im Frühjahr 2019 fest zu DATOG gehört.

Zwischen Sommer 2020 und Herbst 2021 wurden drei DATOG-Singles (Where The Angels Fly, Face Of A Stranger und Every Heart Is Burning) aufgenommen und als Charity-EP Arising zugunsten betroffener Künstler des Corona-Lockdowns veröffentlicht. Der immense Erfolg der Singles und ihrer Videoclips mit bis dato mehr als 23 Millionen Streams und Views hat alle Erwartungen übertroffen. „Die Sache hat eine Eigendynamik entwickelt, mit der wir in dieser Form nicht gerechnet hatten“, gesteht Stefan Kaufmann. „Fans und Labels wollten sofort wissen: Kommt da noch mehr?“

Die Antwort auf diese Frage liefern DATOG jetzt!

Mit der neuen Single It Takes Two To Tango, ihrem treibenden Gitarrenriff und dem mystischen Gesang, gewähren DATOG einen ersten kraftvollen Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete Debütalbum Babylon, das im Oktober 2025 veröffentlicht wird und nicht nur das nächste DATOG-Kapitel aufschlägt, sondern auch die Fortsetzung der vertrauensvollen Kooperation mit Reigning Phoenix Music bedeutet, basierend auf der langen und erfolgreichen Geschäftsbeziehung mit U.D.O. und Dirkschneider.

Dazu DATOG: „Wir freuen uns sehr, Teil der RPM-Familie zu sein und unsere Zusammenarbeit mit Jochen Richert fortzusetzen. Wir haben diese Kampagne vor einiger Zeit gemeinsam gestartet, und die Erfahrungen zeigen, dass wir auf der gleichen Wellenlänge funken und von denselben musikalischen Idealen geleitet werden: Leidenschaft, Loyalität und die Liebe zu harter Musik.“

Geschäftsführer Jochen Richert (Reigning Phoenix Music) ergänzt: „Natürlich haben wir die Chance sofort ergriffen, das mit Spannung erwartete Debütalbum von DATOG zu veröffentlichen. Nachdem bereits die ersten Resultate unsere sämtlichen Hoffnungen und Wünsche weit übertroffen haben, präsentiert sich ihr neues Material sogar auf einem noch höheren musikalischen Niveau. Wir danken der gesamten Gang für das in uns gesetzte Vertrauen und werden gemeinsam mit DATOG Vollgas geben!“

Mit It Takes Two To Tango geben die sechs Musiker tatsächlich sofort Vollgas und unterstreichen mit dem dazugehörenden Text die oben erwähnte Idee hinter DATOG: der gemeinsame Spaß am Musikmachen. „It Takes Two To Tango ist allerdings nur die Hälfte des Titels, denn im Text heißt es weiter (But) It Takes Six To Rock. Mit diesem Motto ist alles gesagt“, erklärt die Gruppe und fügt hinzu: „Ein absolutes DATOG-Gemeinschaftswerk!“

Durch das von RCN TV in den renommierten Dierks Studios in Stommeln gedrehte Video, wo das gesamte Album aufgenommen wurde – für das abschließende Mastering war Gitarrist Kaufmann im ROXX Studio in Solingen zuständig –, wird diese Leidenschaft garantiert nun auch auf die Fans überspringen.

DATOG sind:

Udo Dirkschneider – Lead-Gesang

Peter Baltes – Bass, Lead & Backing Vocals

Manuela „Ella“ Bibert – Lead & Backing Vocals, Tasteninstrumente

Stefan Kaufmann – Gitarren, Backing Vocals

Mathias „Don“ Dieth – Gitarren, Backing Vocals

Sven Dirkschneider – Schlagzeug, Backing Vocal