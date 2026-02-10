Dirkschneider & The Old Gang: schlagen mit dem Video „Batter The Power“ zurück

Ein weiteres neues Video zum bereits erschienenen Album Babylon von Dirkschneider & The Old Gang ist erschienen.

Nach dem großen Erfolg der vorherigen Videos It Takes Two To Tango und Hellbreaker, die jeweils über eine Million Aufrufe erreichten, präsentiert die Band nun das Video zu Batter The Power und setzt damit die visuelle Reise durch ihr neuestes Album fort. Seht es euch hier an:

Batter The Power ist ein klassischer Heavy-Shuffle mit einem echten Metal-Riff und einem hymnenartigen Mitsing-Refrain, der sofort den Geist vergangener Zeiten heraufbeschwört. Die zunächst bewusst geradlinige und repetitive Strophenstruktur erhält durch das Zusammenspiel der Stimmen von Udo Dirkschneider und Peter Baltes eine schärfere Note und verleiht der Botschaft des Songs zusätzliche Spannung und Attitüde.

Manuela „Ella“ Bibert setzt mit ihren unverwechselbaren Gesangssoli in den letzten Refrains die Krone auf, während Mathias Dieths außergewöhnliches Gitarrensolo alle Konventionen sprengt – kompromisslos kühn und ganz im Sinne der kompromisslosen Herangehensweise der Band. Warum sollten wir uns um Regeln scheren?

Textlich bedient sich Batter The Power der klassischen Heavy-Metal-Themen von Kampf, Widerstand und Befreiung. Zeilen wie „We’ll die to be free“ und „never surrender“ unterstreichen die zentrale Botschaft des Songs: den unerbittlichen Kampf gegen Unterdrückung im Namen von Freiheit und Gerechtigkeit.

Mit dem Video zu Batter The Power unterstreichen Dirkschneider & The Old Gang einmal mehr die zeitlose Kraft des klassischen Heavy Metal und festigen mit Babylon den Status eines Albums, das Vergangenheit und Gegenwart mit Erfahrung, Überzeugung und roher Energie verbindet.

DATOG sind:

Udo Dirkschneider – Lead Vocals

Peter Baltes – Bass, Lead- und Backing Vocals

Manuela „Ella“ Bibert – Lead- und Backing Vocals, Tasteninstrumente

Stefan Kaufmann – Gitarre, Backing Vocals

Mathias „Don“ Dieth – Gitarre, Backing Vocals

Sven Dirkschneider |- Schlagzeug, Backing Vocals

DATOG online:

https://www.facebook.com/dirkschneiderandtheoldgang/

https://www.instagram.com/datog_official/