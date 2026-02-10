Doodswens: kündigen neues Album an und veröffentlichen daraus ihre erste Single „Driven By Death“

Die niederländische Black-Metal-Band Doodswens hat den ersten offiziellen Track ihres kommenden, selbstbetitelten Albums Doodswens veröffentlicht, zusammen mit einem neuen Musikvideo, das nichts für schwache Nerven ist. Das Album erscheint am 17. April über Svart Records.

Driven By Death hier ansehen:

Driven By Death hier anhören: https://orcd.co/drivenbydeath

Schlagzeuger und Sänger I. sagt über Driven By Death: „I was on the way back from a spontaneous adventure, full of music, new connections, and inspiration. A path without a plan and a journey without a goal, with only a very strong feeling that this is where I’m meant to be.„

„With a misty horizon of endless asphalt before me. A large tree at the edge of the road, in the corner of my eye, screaming that this could just be the end. But what I felt wasn’t fear, it was happiness. With the thought that if I crash into that tree now, I won’t care at all. Because up until this moment, I’ve done everything possible, experienced every adventure, and each time, gotten up again and faced life with that gray cloud around my head.“

„I have a death wish, so if it happens now, it’s okay, and I’m at peace with it. This was the moment I realized, I’m not afraid of life. I’m driven by death.“

Doodswens ist eine niederländische Black-Metal-Band, die 2017 von I. gegründet wurde. Der Name bedeutet übersetzt „Todeswunsch“, doch seine wahre Bedeutung ist härter; nicht aufgeben, sondern gestärkt zurückkehren, nachdem man dem Tod ins Auge geblickt hat.

Live spielt I. Schlagzeug und singt wie eine Einheit, ein einziger Körper, der in Rhythmus und Beschwörung aufgeht. Sie wird von R.I.P. und P. an Bass und Gitarre begleitet. R.I.P. ist eine Besetzung, das sich wie eine Klinge bewegt: präzise, ​​brutal und in sich gekehrt. Ihre Konzerte sind ebenso zeremoniell wie konfrontativ. Doodswens beschwichtigt nicht; sie enthüllt. Diese Band wählt Konfrontation statt Komfort – jedes Mal. Blut, Knochen, Kugeln, Flammen, Schädel, Schweiß: keine Requisiten, sondern echte Artefakte des Ritus. Ein ganzheitliches Erlebnis mit Klang, Geruch, Bild und Vibration, das dich in seinen Bann zieht und dich verändert zurücklässt.

Nachdem Doodswens sich in der niederländischen Underground-Szene einen Namen gemacht hatten, erlangten sie durch Tourneen mit Marduk und Gorgoroth internationale Bekanntheit. 2021 stürzten sie sich mitten ins Chaos der Pandemie-Ära und tourten als Support für Marduk und Valkyria durch die Lockdowns, als hinter ihnen die Clubs schlossen und die Welt ins Wanken geriet. Doch ihr Wille blieb ungebrochen. 2024, auf der Marduk/Origin Tour, machte I. das Unmögliche möglich: Sie übernahm den Gesang und blieb gleichzeitig Schlagzeugerin. Mit nur wenigen Monaten Vorbereitungszeit überwand sie alle Zweifel und probte unermüdlich. Das Ergebnis? I. trug Doodswens ohne Leistungseinbrüche durch 30 Konzerte am Stück .

Doodswens – Trackliste:

Driven By Death Verrot The Black Flame These Wounds Never Healed She Carries The Curse Devils Stone Vlaamse Vloek

FFO: Darkthrone, (frühe) Mayhem, Wiegedood, Fluisteraars

Doodswens wurde von Sebastiaan van Bijlevelt im Galloway Studio aufgenommen und produziert und von Alex McCullough bei True East Mastering gemastert.

Doodswens selbstbetitelter neuer Lonplayer ist kein Album übers Aufgeben. Es handelt davon, was passiert, wenn man aufhört, wegzusehen. Davon, dem Tod ins Auge zu sehen und gestärkt zurückzukehren. Nicht weil die Dunkelheit verschwindet, sondern weil man lernt, sie zu tragen, ohne sich von ihr beherrschen zu lassen.

Im Kern von Doodswens geht es nicht um den Todeswunsch an sich, sondern um das Sterben dieses Wunsches, das Brechen eines Fluchs. Ein Tabu, das ausgesprochen wird. Eine Dunkelheit, die auf der Brust getragen wird, nicht aus Stolz, sondern als Wahrheit.

Doodswens – Live-Termine 2026:

07.03 In Theatrum Denonium festival, FR

03.04 Under The black Sun festival, DE (exact date t.b.a.)

Doodswens sind:

R. – Bass

I. – Schlagzeug, Gesang

P. – Gitarre

Doodswens online:

https://www.facebook.com/DoodswensOfficial

https://www.instagram.com/doodswens.band