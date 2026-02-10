T.H. & The Boneshakerz am 07.02.2026 in Gerd’s Juke Joint Joldelund

The Boneshakers aus Nashville, Tennessee, sind eine energiegeladene Blues-, Funk- und Soul-Band aus den USA, angeführt vom renommierten Gitarristen Randy Jacobs (Was (Not Was)) und der kraftvollen Sängerin Jenny Langer, Gewinnerin der International Blues Challenge und Mitglied der Virginia Blues Hall of Fame. Weiterhin mit dabei sind Schlagzeuger Arthur Thompson sowie Bassistin Holly Montgomery. Die Gruppe verbindet Detroit-Soul-Groove mit Einflüssen aus Memphis und Muscle Shoals und steht seit über 30 Jahren für kompromisslose Roots-Musik mit Funk-, Blues- und Rock-Elementen. Ihr elftes Studioalbum Live To Be This erschien im Juli 2025 und debütierte auf Platz 9 der Billboard Top Blues Albums. Das Album führte Blues-Radiocharts in Großbritannien, Frankreich und Deutschland an. Es enthält Beiträge von Blues-Legenden wie Bobby Rush, Charlie Musselwhite, Coco Montoya und Don Was. Heute Abend präsentieren The Boneshakers eine mitreißende Show, die Blues, Funk und Soul zu einem kraftvollen Live-Erlebnis verschmelzen. Schon beim Auftakt spürt man die unverkennbare musikalische Chemie zwischen Randy Jacobs’ virtuosem Gitarrenspiel und Jenny Langers dynamischer Stimme, die von rauer Intensität bis zu emotionalen Spitzen alles bietet. Die Band zieht das Publikum sofort in ihren Bann. Groovige Riffs, treibende Rhythmen und überraschende Solo-Passagen lassen keinen Moment der Ruhe zu. Besonders beeindruckend ist die Bandbreite von tiefem, souligem Blues über funkige Grooves bis zu rockigen Ausbrüchen. Jede Nummer hat ihre eigene Energie.

Um sich kurz vorzustellen, spielen sie natürlich auch den Überhit Walk The Dinosaur von Was (Not Was) an, den Randy Jacobs seinerzeit geschrieben hatte. Zwischen ihren eigenen Songs mischen sie aber auch weitere Cover. Help The Poor von B.B. King zum Beispiel, denn Randy war jahrelang mit der Bluesgröße auf Tour. Als Zugabe wählten sie dann noch aus der langen Liste ihrer möglichen Songs Baby Get It On von Ike Turner. Zuvor zeigen die Vier, dass sie aber auch akustisch eine Größe sind. Schlagzeuger Arthur Thompson wechselt ans Cajón, Bassistin Holly Montgomery wechselt auf einen doppelt bespannten Ukulele-Bass und Randy Jacobs hängt sich eine viersaitige Zigarrenkisten-Gitarre um. Neben dem schon angesprochenen Help The Poor von B.B. King performen sie so auch noch ihren Song Fire On The Bayou mit allerhöchster Brillanz. Jacobs und Langer zeigen nicht nur technische Brillanz, sondern auch echte Leidenschaft. Sie kommunizieren mit dem Publikum auf Augenhöhe und schaffen eine Atmosphäre, in der sich jeder Besucher eingebunden fühlt. Insgesamt ist es ein kraftvoller, emotionaler Auftritt, der die Vielseitigkeit und Stärke der Musiker eindrucksvoll unter Beweis stellt. Satte 100 Minuten dauert ihr Gig und laut Setliste hätten sie noch eine Stunde weiterspielen können. Aber wir wollen ja auch noch die deutschen Boneshakerz sehen.