T.H. & The Boneshakerz am 07.02.2026 in Gerd’s Juke Joint Joldelund

Knochenschüttler-Doppel-Headline-Konzert im Rahmen des alljährlichen Guitar Hero Festivals in Joldelund, kurz vor der dänischen Grenze. T.H. & The Boneshakerz sind für mich nun schon lange Bekannte, die Boneshakers aus den USA jedoch nicht.
Gerd’s Juke Joint ist ein beliebter Musik- und Konzertort im schleswig-holsteinischen Joldelund, der vor allem für Blues-, Rock- und Gitarrenmusik-Events bekannt ist. Er befindet sich etwas außerhalb des Ortes und wird von dem engagierten Veranstalter Gerd Lorenzen betrieben. Er verwandelte den Dachboden eines ehemaligen Kuhstalls in einen renommierten Blues-Club. Die Veranstaltungen finden in familiärer Atmosphäre statt und ziehen Musikfans weit über die Region hinaus an. War das gestrige Event mit Antony Gomez bis auf wenige Restkarten mit 300 Gästen ausverkauft, sind heute bei widrigen Wetterbedingungen weit unter einhundert Fans erschienen.
The Boneshakers aus Nashville, Tennessee, sind eine energiegeladene Blues-, Funk- und Soul-Band aus den USA, angeführt vom renommierten Gitarristen Randy Jacobs (Was (Not Was)) und der kraftvollen Sängerin Jenny Langer, Gewinnerin der International Blues Challenge und Mitglied der Virginia Blues Hall of Fame. Weiterhin mit dabei sind Schlagzeuger Arthur Thompson sowie Bassistin Holly Montgomery. Die Gruppe verbindet Detroit-Soul-Groove mit Einflüssen aus Memphis und Muscle Shoals und steht seit über 30 Jahren für kompromisslose Roots-Musik mit Funk-, Blues- und Rock-Elementen. Ihr elftes Studioalbum Live To Be This erschien im Juli 2025 und debütierte auf Platz 9 der Billboard Top Blues Albums. Das Album führte Blues-Radiocharts in Großbritannien, Frankreich und Deutschland an. Es enthält Beiträge von Blues-Legenden wie Bobby Rush, Charlie Musselwhite, Coco Montoya und Don Was. Heute Abend präsentieren The Boneshakers eine mitreißende Show, die Blues, Funk und Soul zu einem kraftvollen Live-Erlebnis verschmelzen. Schon beim Auftakt spürt man die unverkennbare musikalische Chemie zwischen Randy Jacobs’ virtuosem Gitarrenspiel und Jenny Langers dynamischer Stimme, die von rauer Intensität bis zu emotionalen Spitzen alles bietet. Die Band zieht das Publikum sofort in ihren Bann. Groovige Riffs, treibende Rhythmen und überraschende Solo-Passagen lassen keinen Moment der Ruhe zu. Besonders beeindruckend ist die Bandbreite von tiefem, souligem Blues über funkige Grooves bis zu rockigen Ausbrüchen. Jede Nummer hat ihre eigene Energie.
Um sich kurz vorzustellen, spielen sie natürlich auch den Überhit Walk The Dinosaur von Was (Not Was) an, den Randy Jacobs seinerzeit geschrieben hatte. Zwischen ihren eigenen Songs mischen sie aber auch weitere Cover. Help The Poor von B.B. King zum Beispiel, denn Randy war jahrelang mit der Bluesgröße auf Tour. Als Zugabe wählten sie dann noch aus der langen Liste ihrer möglichen Songs Baby Get It On von Ike Turner. Zuvor zeigen die Vier, dass sie aber auch akustisch eine Größe sind. Schlagzeuger Arthur Thompson wechselt ans Cajón, Bassistin Holly Montgomery wechselt auf einen doppelt bespannten Ukulele-Bass und Randy Jacobs hängt sich eine viersaitige Zigarrenkisten-Gitarre um. Neben dem schon angesprochenen Help The Poor von B.B. King performen sie so auch noch ihren Song Fire On The Bayou mit allerhöchster Brillanz. Jacobs und Langer zeigen nicht nur technische Brillanz, sondern auch echte Leidenschaft. Sie kommunizieren mit dem Publikum auf Augenhöhe und schaffen eine Atmosphäre, in der sich jeder Besucher eingebunden fühlt. Insgesamt ist es ein kraftvoller, emotionaler Auftritt, der die Vielseitigkeit und Stärke der Musiker eindrucksvoll unter Beweis stellt. Satte 100 Minuten dauert ihr Gig und laut Setliste hätten sie noch eine Stunde weiterspielen können. Aber wir wollen ja auch noch die deutschen Boneshakerz sehen.
T.H. & The Boneshakerz sind eine deutsche Southern-Rock- und Blues-Rock-Band aus Hohenlimburg bei Hagen, angeführt vom charismatischen Tim Husung (Gesang, Gitarre, Blues-Harp), der früher als Schlagzeuger z. B. bei John Diva & The Rockets Of Love, Alice Cooper und Doro Pesch spielte. Musikalisch verschmelzen sie Southern Rock, Retro-Blues und handgemachten Rock ’n‘ Roll mit authentischer Energie und Drive. Ihr Debütalbum Love, Soul, Rock ’n’ Roll erschien 2019, gefolgt von Last Train To Graceland 2024 (Review hier) und der Live-EP Shakin’ Bones – Live From The Road (Review hier) im selben Jahr. Die Band von Tim Husung besteht aus Robin Brieseck (Bass/Backing Vocals), Daniel Geist (Hammond-Orgel), Torben Strassburger (Rhythmusgitarre/Backing Vocals) und Volker Britz (Schlagzeug) und steht für handgemachte, leidenschaftliche Rockmusik mit Herz und Seele.
Am heutigen Abend im Gerd’s Juke Joint präsentieren T.H. & The Boneshakerz eine leidenschaftliche und energiegeladene Show, die Southern-Rock- und Blues-Fans gleichermaßen begeistert. Die Band startet mit kraftvollem Groove, bei dem Tim Husungs rauchige Stimme und sein vielseitiges Gitarrenspiel sofort die Bühne beherrschen. Schon beim ersten Song ist spürbar, dass hier Musiker stehen, die nicht nur technisch versiert, sondern vor allem mit Herzblut bei der Sache sind. Leider steht die Band nur noch vor halbem Publikum da. Viele Gäste sorgen sich wahrscheinlich angesichts des Eisregens um ihren sicheren Heimweg.
Die Mischung aus alten Hits wie Thunder Road und neueren Stücken aus Last Train To Graceland zeigte die stilistische Bandbreite der Gruppe. „Southern-Rock-Licks verbinden sich mit bluesigen Mittelsequenzen und souligen Hooks, getragen von einem tighten Rhythmusfundament„, habe ich irgendwo im Internet gelesen. Besonders Daniel Geists Hammond-Organ verleiht vielen Songs eine warme, Vintage-artige Rock-Atmosphäre, die im Southern-Rock absolut unüblich ist.
Das Highlight ist ein intensives, nahezu jam-artiges Finale, bei dem die Band ihre Spielfreude voll auslebt und das restliche Publikum in den Bann zieht. Die Performance wirkt authentisch, handgemacht und ehrlich. Sie ist genau das, was Southern Rock ausmacht. Insgesamt ist es ein Konzertabend voller Energie, Spielfreude und musikalischer Tiefe, der zeigt, dass T.H. & The Boneshakerz live stärker sind als auf den CDs. Nach weiteren 90 Minuten geht ein langer Konzertabend kurz vor Mitternacht zu Ende.
Nach dem Auftritt bietet sich mir noch die Möglichkeit, mit Tim ein paar Worte zu wechseln. Hoffentlich schaffe ich es zum nächsten Gig der Band hier im Norden. Der Hamburger Club am Donnerstag ist bereits zum zweiten Male Gastgeber, und das am Vatertag, dem 14.05.2026.