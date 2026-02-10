Egregore: zweites Album „It Echoes In The Wild“ erscheint im März über 20 Buck Spin

20 Buck Spin präsentiert stolz das zweite Album der kanadischen Rebellen Egregore mit dem Titel It Echoes In The Wild, das am 20. März 2026 erscheint.

Das Musikvideo zur ersten Single Stair Into The Vortex ist hier verfügbar:

Auf It Echoes In The Wild präsentiert sich die Band von einer noch umfassenderen, elementareren und ungezähmteren Seite. Der frühe okkulte Black Death Metal vereint atmosphärische Weite mit urtümlicher Kraft und dringt tief in die Wildnis vor – nicht nur in die geografischen Weiten, sondern auch in die psychologischen, esoterischen und spirituellen Abgründe am Rande des Wahnsinns. Dunkle Beschwörungen und geheimnisvolle Gesänge hallen aus Wäldern und Mooren, Höhlen und Klippen wider und verführen die an die Zeit Gebundenen, den Fluch zu empfangen – angetrieben von einer urtümlichen, unergründlichen, zynischen Bedrohung.

Auch wenn die Reise gefahrvoll ist, bedeutet das Erliegen von It Echoes In The Wild, sich in eine gesetzlose Herrschaft der Seele im Dienste einer höheren Bestimmung einzufügen. Das zweite Album von Egregore spiegelt die ungebändigten Kräfte der Natur und die verborgenen Echos in uns wider und führt den mystischen Wahnsinn und die magische Perversion der Band an den Rand des Abgrunds, um sich unaufhaltsam in die Tiefe zu stürzen.

It Echoes In The Wild – Tracklist:

Cast Adrift Voice On The West Wind Stair Into The Vortex Craven Acts Of Desperate Men From The Yawning Crevasse Shrieks A Transmorphic Gale Corsairs Of The Daath Gulf Nightmare Cartographer Six Doors Guard The Original Knowledges Servants Of The Second Death It Echoes In The Wild

Gastmusiker:

Dylan Atkinson alias Exodus To Unukalhai – Zusätzliche Leadgitarre

Cuillen Sander alias Axis i Arcana– Gesang

Lillian Liu alias Jaded Castigator of the Baleful Communion – Lead-Synthesizer

Mashruk Huq alias Voice of the Dweller – Spoken Word auf Corsairs Of The Daath Gulf

Brayden Turenne alias Oracular Phantasm: Elektronik & Ambient Interludes

Gemischt und gemastert von Arthur Rizk (Blood Incantation, Dream Unending, Tomb Mold). Covergestaltung von Luciana Lupe Vasconcelos.

Egregore sind:

Shawn Haché alias Essentia Collapse – Schlagzeug, Gesang, Akustikgitarren

Sebastian Montesi alias Catastrophe Saturna – Leadgitarren, Akustikgitarren, Gesang, Synthesizer

Phil Fiess alias Helios Thread – Bass, Gesang

Egregore online:

https://www.facebook.com/Egregore137

https://www.instagram.com/egregore137