Warhammer: feiern Video-Premiere zum neuen Track „Surpassing“

Heute um 19:00 Uhr werden die athener Black-/Death Metal-Alchemisten Warhammer ihren neuesten Track Surpassing zusammen mit einem eindrucksvollen Video veröffentlichen, das von dem renommierten Filmemacher Claudio Marino erstellt wurde. Bekannt für seine eindringlichen, packenden Bilder und frühere Kooperationen mit namhaften Metal-Acts wie Behemoth, Watain und Katatonia, entführt Marinos neuestes Werk die Zuschauer in die dunkelsten spirituellen Tiefen von Warhammer und vereint klangliche Brutalität mit gotischer Intensität.

Fans können die Premiere von Surpassing auf YouTube und allen großen Streaming-Plattformen erleben.

Die Band wurde 2012 von Sänger Hercules Giotis gegründet und trat zunächst als Thrash-Formation aus Athen in Erscheinung, bevor sie sich 2019 zu einer unermüdlichen Kraft im Black/Death Metal-Genre wandelte. Nach gemeinsamen Auftritten mit Genre-Größen wie Behemoth und Watain bereitet sich Warhammer nun auf die Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums Algos vor, das von Wojtek Wiesławski im renommierten Hertz Studios in Polen produziert wurde.

„Claudio projected our internal wailing onto celluloid—blood, bone, spirit—each frame is our suffering incarnate“, growlt Hercules Giotis, der Seher der Band.

Das audiovisuelle Ritual Surpassing stellt die erste Beschwörung des kommenden Albums Algos dar, das für 2026 angekündigt ist. Das Video, das als viszerale Erkundung von Angst und Verzweiflung beschrieben wird, verspricht keinen Zufluchtsort – nur tiefgreifende Resonanz.

Warhammer online:

https://www.facebook.com/Warhammermetalband

https://www.instagram.com/warhammer_gr