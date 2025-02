Behemoth: enthüllen Video zum Titeltrack des neuen Albums „The Shit Ov God“

Die Extrem-Metal-Giganten Behemoth haben den Titel, das Cover und das Veröffentlichungsdatum ihres neuen Werks The Shit Ov God bekannt gegeben, das am 9. Mai über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Neben dem Titeltrack, der jetzt als Stream zu hören ist, wurde zudem ein opulentes Musikvideo veröffentlicht.

Seht euch das Video zu The Shit Ov God hier an:

Hört euch die Single The Shit Ov God hier an: https://behemoth.bfan.link/tsog-single.ema

Pre-Order / Pre-Save Album hier: https://behemoth.bfan.link/tsog.ema

Behemoth waren schon immer dafür bekannt, dass sie vor Kontroversen nicht zurückschrecken, und diesem Ansatz bleiben sie auch mit ihrem 13. vollständigen Album ganz sicher treu. Hier ist eine Band, die nach 34 Jahren ihr bis dato aufrührerischstes und extremstes Album veröffentlicht. Acht Songs, die in die Tiefen der Menschlichkeit, der Göttlichkeit und der Bedeutung von Trotz in einer Zeit vordringen, in der Individualität geschätzt wird, sich aber jeder an seine Retter klammert. Musikalisch, politisch oder anderweitig. Der Titel des Albums steht im Einklang mit dieser Sensibilität. Gründer und Frontmann Nergal sagt über den Titel: „We chose this provocative title deliberately, rejecting subtlety in favor of a direct and polarizing statement. It’s a defiant plunge into the depths, daring to seek the absolute even in the gutter.“

Aber täuscht euch nicht, trotz seiner scheinbaren Subtilität bekommt der Albumtitel einen Hauch von Genialität, wenn man ihn in Kombination mit dem auffallend cleveren Artwork betrachtet, das eine auf den Kopf gestellte Version des gebräuchlichsten Christogramms, IHS, zeigt.

Nergal kommentiert:

„I’ve reached a point in Behemoth’s journey and my own creativity where words and statements mean less and less. The true essence of who we are and what we stand for lies in our music, our art, our visuals, our sounds, our performances, and the ways we connect with you. I deeply believe Behemoth represents transcendent, timeless art.“

„The number thirteen—so magical and significant. If this were to be our final album, I could say I die a proud man. Without a shadow of a doubt, this is the most refined, purest representation of Behemoth. No filler, no excess—just the very best we have to offer, handed to you. Hail Satan“

Behemoth haben die audiovisuellen Künstler, die an dem Album beteiligt sind, sorgfältig ausgewählt. Die Produktion des Albums wurde von dem unnachahmlichen Jens Bogren von den Fascination Street Studios (Emperor, Enslaved, Kreator, Rotting Christ etc.) geleitet. In enger Zusammenarbeit mit der Band unterstrich Bogrens geschickte Hand den natürlichen Sound der Band, ohne dabei das Chaos und die Wildheit zu opfern, die das Wesen der Band ausmachen. Wie immer bei Behemoth, wurden auch die visuellen Elemente ebenso sorgfältig gestaltet wie der Sound. Die Band hat ihren langjährigen Mitarbeiter und Komplizen Bartek Rogalewicz (Black.Lodge.Is.Now) sowie Dark Sigil Workshop angeheuert, um das wunderschön bedrohliche und einzigartige Coverartwork zu gestalten.

The Shit Ov God – Trackliste:

1. The Shadow Elite

2. Sowing Salt

3. The Shit Ov God

4. Lvciferaeon

5. To Drown The Svn In Wine

6. Nomen Barbarvm

7. O Venvs, Come!

8. Avgvr (The Dread Vvltvre)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Verfügbare Formate:

– White With Gold/Black Marble LP Gatefold – Nuclear Blast Mail Order (600)

– White LP Gatefold – Indie (700)

– Clear LP Gatefold – Worldwide Retail (4500)

– Black LP Gatefold – Behemoth Webstore

– Black and Gold Splatter Deluxe LP Gatefold – Behemoth Webstore (2333)

^ Also available as part of a Deluxe Boxset via the Behemoth Webstore

– Picture Disc Deluxe LP (Glow In The Dark) – Behemoth Webstore

– Silver With White Splatter LP Gatefold – Mystic Productions (750)

– Black And Gold Split LP Gatefold – Mystic Productions (750)

– Clamshell (Mediabook & Pin Set) – Mystic Productions (1000)

– Jewelcase CD

– CD Mediabook

– Cassette – Mystic Productions (250)

– Digital Album

Verpasst nicht, Behemoth live auf ihrer Unholy Trinity Headline-Tour mit Satyricon und Rotting Christ zu erleben:

The Unholy Trinity Tour 2025

+ Satyricon

+ Rotting Christ

04-April – AT – Vienna, Gasometer

05-April – DE – Munich, Zenith

06-April – DE – Berlin, Columbiahalle

08-April – CH – Zurich, Halle 622

11-April – FR – Paris, Olympia – *Low Tickets*

12-April – UK – London, O2 Brixton Academy

13-April – NL – Tilburg, 013 Poppodium – *Low Tickets*

15-April – DE – Cologne, E-Werk

16-April – DE – Wiesbaden, Schlachthof

18-April – SE – Stockholm, B-K

20-April – NO – Oslo, Inferno Metal Festival *Behemoth only*

22-April – FI – Helsinki, Ice Hall

23-April – LV – Riga, Palladium

25-April – PL – Wrocław, Orbita Hall – *Low Tickets*

26-April – DE – Lichtenfels, Ragnaroek Festival *Behemoth only*

27-April – CZ – Prague, O2 Universum

Tickets: www.behemoth.pl

