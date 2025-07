The Hara: kehren mit der düsteren und berauschenden neuen Single „Stay“ zurück und geben ihre Unterschrift bei Mascot Records bekannt

The Hara kehren mit ihrer düsteren und mitreißenden neuen Single Stay zurück und geben bekannt, das sie einen Vertrag bei Mascot Records (Dinosaur Pile-Up, Calva Louise, Defects, Vola) unterschrieben haben.

Seht euch das Video zu Stay hier an:

Außerdem wird die Band auch auf Tourneegehen und unterstützen Nothing More in Europa sowie As December Falls im Oktober und November in Großbritannien. Darüber hinaus treten sie bei den Festivals 2000 Trees (Großbritannien), Boomtown (Großbritannien) und Mighty Sounds Festival (Tschechische Republik) auf.

Sie haben außerdem eine zehntägige Co-Headliner-Tour durch Europa mit Call Me Amour vom 08.11 bis 20.11.2025 angekündigt, die durch die Niederlande, Österreich, die Tschechische Republik und Deutschland führt.

Josh Taylor, Zack Breen und Jack Kennedys wilder Genre-Mix aus Alternative Rock, Metalcore und Emo hat ihnen im letzten Jahr viel Aufmerksamkeit eingebracht und Support-Touren mit Nothing More, Escape The Fate und Ice Nine Kills beschert. Das Trio aus Manchester hat sich einen hervorragenden Live-Ruf erarbeitet und war unter anderem als Support für die Pop-Punk-Giganten Sum 41 zusehen. Mit Auftritten bei Download, Slam Dunk, 2000 Trees, Kendal Calling, Trnsmt, Tramlines, Truck und einem unglaublichen Hauptbühnen-Set beim Reading And Leeds Festival sowie bei Rock For People (Tschechien) sind sie auf ihrer Festival-Tour durchgestartet.

Stay, gemeinsam mit Kid Brunswick geschrieben, zeigt The Hara‘s anhaltende Fähigkeit, frischen Alternative Metal mit lyrischer Tiefe zu verbinden und so eine reifere Interpretation ihrer bekannten Klanglandschaft zu schaffen. Von Taylors Einleitung mit „Are you holding on, Are you holding on for me, Cos you’re still in my lungs. It’s suffocating me“ wird man sofort von seiner Verletzlichkeit in den Bann gezogen, die einen aus der Bahn wirft, bevor man desorientiert und zwischen den angsterfüllten Metal-Höhepunkten und seiner Offenheit hin- und hergerissen wird.

In diesem Track setzt sich Sänger und Texter Josh Taylor mit der erdrückenden vergifteten, zerstörerischen Beziehung auseinander. Der verzweifelte Wunsch, an dem festzuhalten, was einem wehtut, spiegelt sich in der Musikalität wider: zarte, zerbrechliche Verse, die von schweren, stampfenden Gitarren und donnernden Drums zerschmettert werden. Dieser knallharte Track ist eine Auseinandersetzung mit Verletzlichkeit und Zerstörung. Die Themen Verlassenheit und Abhängigkeit werden durch eine Reihe von Bildern zum Leben erweckt, die von Geistergeschichten und gotischer, vampirischer Romantik inspiriert sind. Ein Musikvideo in einem vergessenen und verfallenden Nonnenkloster erzeugt ein eindringliches Gefühl der Verzweiflung und ein unheimliches Unbehagen.

Ihr explosives und theatralisches Auftreten, das Elemente von Bring Me The Horizon, Architects, I Prevail, Limp Bizkit, Band Omens und Falling In Reverse vereint, hat ihnen in ihrer Heimat Großbritanien Unterstützung von Kerrang!, Dork, Clash, Kerrang! Radio und den Sendungen Introducing und Future Alternative von BBC Radio 1 eingebracht.

Frisch von einer ausverkauften UK-Headliner-Tour zu Beginn des Jahres wollen The Hara auf dem Erfolg der Singles Trophy und The System aufbauen, indem sie Stay parallel zu einem Sommer voller Festivals veröffentlichen und die Metal-Giganten Nothing More und As December Falls unterstützen.

Tour Dates

12.07.2025 – 2000 Trees Festival, UK

08.08.2025 – Boomtown Festival, UK

30.10.2025 – Electric Ballroom, London, UK ^

31.10.2025 – Project House, Leeds, UK ^

01.11.2025 – Rock City, Nottingham, UK ^

02.11.2025 – O2 Ritz, Manchester, UK ^

05.11.2025 – SWX, Bristol, UK ^

06.11.2025 – Garage, Glasgow, UK ^

08.11.2025 – Little Devil, Tilburg, Netherlands +

09.11.2025 – Patronaat, Haarlem, Netherlands +

10.11.2025 – Nachtleben, Frankfurt, Deutschland +

12.11.2025 – Viper Room, Wien, Austria +

13.11.2025 – Kabinet MÚZ, Brno, Czechia +

14.11.2025 – Futurum Music Bar, Praha, Czechia+

16.11.2025- Lark, Berlin. Deutschland +

18.11.2025 – Backstage, München, Deutschland +

19.11.2025 – Hebebühne, Hamburg, Deutschland +

20.11.2025 – MTC Club, Köln, Deutschland +

* w/ Nothing More

^ w/ As December Falls

+ Co-headlining w/ Call Me Amour