In Aeternum: kündigen neues Album für Anfang 2026 an

Der schwedische Black Death ist zurück! Soulseller Records hat die Rückkehr von In Aeternum bekannt gegeben.

Die Band wurde Anfang der 90er Jahre gegründet und eroberte die Szene über viele Jahre hinweg mit vier Alben, mehreren EPs und ausgedehnten Tourneen, bevor sie sich für unbestimmte Zeit zurückzog. Jetzt sind In Aeternum wieder auferstanden, stärker denn je, und haben ein brandneues Album in der gleichen Besetzung wie vor 20 Jahren aufgenommen!

Das neue Studioalbum mit dem Titel …Of Death And Fire wird Anfang 2026 erscheinen und verspricht ein echter Knaller für alle Fans des Black Death Metal zu werden! Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.

Die Band erklärt: „In Aeternum are proud to collaborate with Soulseller Records. After 20 years we have come full circle and recorded a brutal new album with the same line up we had back in 2005. We have poured our blood sweat and tears in to this album, our souls are in every word and sound. This marks the beginning of something dark and sinister.“

Lasst euch von …Of Death and Fire auf eine Reise mitnehmen. Heil der Dunkelheit, Heil dem Tod, Heil dem Feuer!

In Aeternum sind:

David Larsson – Gitarren, Gesang

Daniel Sahlin – Gitarren

Perra Karlsson – Schlagzeug

In Aeternum online:

https://www.facebook.com/inaeternumofficial