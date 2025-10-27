Jesus Chrysler Supercar: veröffentlichen ihren neuen Track „Horseshoes & Hand Grenades“

Jesus Chrysler Supercar verlängern ihr unwahrscheinliches Comeback mit einem weiteren sofortigen JCS-Klassiker – Horseshoes & Hand Grenades. Nach einer 25-jährigen Pause hat die Rockband aus Arizona ihr Feuer neu entfacht und seit ihrer Rückkehr im letzten Jahr fast 2 Millionen Streams angehäuft. Nach den Durchbruchstracks Two Sticks (Dynamite) und Get Out Of Dodge fängt diese neue Single die Entschlossenheit, den Stolz und die filmische Erzählweise ein, die die Wiedergeburt der Band ausmachen. Horseshoes & Hand Grenades reitet wie eine düstere amerikanische Outlaw-Geschichte – eine Geschichte von Überleben, Rebellion und Feuer im Angesicht einer zerbrochenen Welt. Es geht um einen Mann, der zu wild ist, um gezähmt zu werden, und zu stolz, um zu verschwinden, für immer eingraviert in den Mythen und im Staub des Mittleren Westens.