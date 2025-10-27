Ingested: veröffentlichen Video/Single „Nefarious Tongues“

Die britischen Death Metal-Veteranen Ingested haben ihre neue, eigenständige Single Nefarious Tongues veröffentlicht. Das dazugehörige Musikvideo kann man sich hier ansehen:

Der textliche Inhalt des kraftvollen Tracks thematisiert den Verfall der Moral in einer von Eitelkeit und Eigeninteresse dominierten Welt. Er reflektiert darüber, wie die Gesellschaft sich selbst durch Egoismus und Ausbeutung verzehrt, als würden wir bereitwillig die Kräfte nähren, die uns letztendlich zerstören werden. Es ist sowohl eine Verurteilung als auch eine Erinnerung daran, wie leicht wir aus den Augen verlieren können, was wirklich wichtig ist.

Musikalisch vereint der Song modernes Death Metal-Riffing mit Hardcore-inspirierten Grooves, die in einem gemessenen Mid-Tempo präsentiert werden. Dies ermöglicht es den Riffs und Drums, zu atmen, während die Vocals mit voller Wucht durchdringen. Die Struktur bleibt straff und zielgerichtet und baut auf prägnante, kraftvolle Momente auf, die mit absoluter Endgültigkeit einschlagen.

Ingested – Evisceratour 2025

w/ Distant, Ov Sulfur, Cell, Crucifiction

11/06/2025 Full Circle Brewing Co. – Fresno, CA

11/07/2025 Goldfield – Roseville, CA

11/08/2025 Dante’s – Portland, OR

11/09/2025 El Corazon – Seattle, WA

11/11/2025 Rickshaw Theatre – Vancouver, BC

11/12/2025 Distrikt – Kelowna, BC

11/13/2025 Dickens – Calgary, AB

11/14/2025 Starlite Room – Edmonton, AB

11/15/2025 Black Cat – Saskatoon, SK

11/16/2025 Park Theatre – Winnipeg, MB

11/18/2025 Skyway Theatre (Studio B) – Minneapolis, MN

11/19/2025 X-Ray Arcade – Cudahy, WI

11/20/2025 The Stache – Grand Rapids, MI

11/21/2025 The Hub – Kitchener, ON

11/22/2025 27 Club – Ottawa, ON

11/23/2025 La Source de la Martinière – Quebec City, QC

11/25/2025 The King Of Clubs – Columbus, OH

11/26/2025 Preserving Underground – Pittsburgh, PA * No Ov Sulfur

11/28/2025 Black Circle – Indianapolis, IN

11/29/2025 The End – Nashville, TN

11/30/2025 Red Flag – St. Louis, MO

12/02/2025 Wave – Wichita, KS

12/03/2025 Beer City Music Hall – Oklahoma City, OK

12/04/2025 Launchpad – Albuquerque, NM

12/05/2025 The Rosetta Room – Mesa, AZ

12/06/2025 The Glass House – Pomona, CA

Ingested sind:

Josh Davies – Gesang

Sean Hynes – Gitarre, Hintergrundgesang

Lyn Jeffs – Schlagzeug

Andrew Virrueta – Gitarre, Hintergrundgesang

Thomas O’Malley – Bass

