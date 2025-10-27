Startseite
Marilyn Manson: kommt auf der One Assassination Under God Tour 2025 für drei Shows nach Deutschland

Die Rocklegende Marilyn Manson hat für diesen Herbst seine Rückkehr auf die Bühne für die zweite Etappe der One Assassination Under God Tour angekündigt.

In Deutschland wird er an den folgenden Terminen zu sehen sein:

14.11.2025 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle
17.11.2025 Berlin – Max-Schmeling-Halle
20.11.2025 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

Ticketpreise: 68,- Euro zzgl. Gebühren (Düsseldorf & Leipzig)
Ticketpreise: 50,- bis 75,- Euro zzgl. Gebühren (Berlin)

Tickets erhältlich auf eventim.de