Speglas: veröffentlichen dritte und letzte Single aus ihrem kommenden Album

Die Stockholmer Black/Death-Metal-Band Speglas hat ihre dritte und letzte Single Incessant Severance veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Debütalbum Endarkenment, Being & Death, das am 27. Februar über Trust No One Recordings erscheint.

Nach den bereits veröffentlichten Tracks The Spirit Postmortem und Dearth bietet Incessant Severance einen weiteren intensiven Einblick in die konzeptionellen Tiefen des Albums. Die neue Single erweitert das philosophische Gerüst des Albums und erkundet existenzielle Weite und innere Verzweiflung aus kosmischer Perspektive. Dabei verschmilzt sie brachiale Aggression mit komplexem, dynamischem Songwriting. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Unser TFM-Kollege Michael E. hat sich die Scheibe schon mal zu Gemüte geführt. Lest hier seine Meinung zu Endarkenment, Being & Death:

Speglas online:

https://www.facebook.com/SPEGLAS/

https://www.instagram.com/speglas/