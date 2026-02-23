One Night Of Dire Straits am 15.02.2026 im Stadttheater Itzehoe

Band: One Night Of Dire Straits

Ort: Stadttheater Itzehoe, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 15.02.2026

Kosten: Sitzplätze in vier Kategorien – 59,90 €, 54,90 €, 49,90 €, 39,90 €

Genre: Classic Rock

Zuschauer: Etwa 520

Link: https://www.direstraitstribute.de/

Setlist:

Calling Elvis Walk Of Live Heavy Fuel Romeo & Juliet The Bug Private Investigations Sultans Of Swing

Set 2: Your Latest Trick You And Your Friend On Every Street Two Young Lovers Brothers In Arms Telegraph Road

Zugabe: Money For Nothing So Far Away Wild Theme/Going Home

Nach Lübeck am Freitag und Flensburg am Samstag nun in der Mitte Schleswig-Holsteins angekommen. Diese drei Konzerte sind die einzige Chance, die Band im hohen Norden zu sehen. Bis ins Jahr 2027 stehen nur Termine im Rest der Republik an. Umso glücklicher waren wir, dass wir zu diesem Konzert eingeladen wurden. 580 Sitzplätze hat das Stadttheater in Itzehoe, knapp 90 Prozent sind belegt. Selbst die Plätze auf den Balkons des Theaters sind gut besucht.

An diesem Abend bietet One Night Of Dire Straits einmal mehr eine eindrucksvolle Hommage an eine der legendärsten Rockbands, die Dire Straits, deren Musik seit den späten 70er-Jahren Millionen berührt hat. Die Tribute-Show um Gitarrist und Sänger Alex Moll lässt die musikalische Zeitreise der britischen Rock-Ikonen live wieder aufleben. Mit einer insgesamt achtköpfigen Besetzung, deren Musiker größtenteils aus der Region zwischen Braunschweig und Goslar stammen, interpretieren sie jede Note mit handwerklicher Präzision und echter Spielfreude. Moll, seit seiner Jugend ein Schüler von Mark Knopflers unverwechselbarem Gitarrenspiel, verleiht mit seiner Band dem Originalsound eine erstaunliche Authentizität und Energie.

Die Setliste des Abends ist eine sorgfältig kuratierte Mischung aus Hits, Fan-Lieblingen und emotionalen Momenten, die das Publikum durch die gesamte Karriere der Dire Straits führt. Das Publikum, das sei noch am Rande erwähnt, ist heute nahezu ausschließlich bei der Ü60-Generation anzusiedeln. Das Konzert beginnt mit einem Intro bekannter Hits aus der damaligen Zeit. Währenddessen kommen die Musiker auf die Bühne und beginnen dann mit Calling Elvis, einem verspielten Auftakt, der sofort den charakteristischen Groove etabliert. Es folgen Walk Of Life und das kraftvolle Heavy Fuel. Songs, die durch die Band mit Spaß und Präzision zelebriert werden. Romeo & Juliet bietet zwischendurch einen der ersten ruhigen Höhepunkte des Abends. Moll und seine Mitmusiker fangen die bittersüße Melancholie der Originalaufnahme perfekt ein, bevor mit The Bug und Private Investigations wieder überraschende Facetten der Dire-Straits-Kataloge beleuchtet werden. Klassiker wie Sultans Of Swing reißen die Fans restlos mit und zeigen eindrucksvoll, dass dieser Song zu Recht als Meilenstein der Rockgeschichte gilt.

Nach der Pause führt die zweite Setliste den musikalischen Bogen noch weiter. Your Latest Trick mit seinem sehnsuchtsvollen Saxofon-Solo lässt Erinnerungen an späte Stadionnächte aufleben, bevor You And Your Friend und On Every Street die besinnliche Seite der Band herausstellen. Two Young Lovers vermittelt das Gefühl von jugendlicher Nostalgie, während Brothers In Arms, sicher einer der emotionalsten Momente des Abends, mit seiner Hymnenkraft Gänsehaut-Stimmung erzeugt. Den fulminanten Schlusspunkt des regulären Sets setzt die fast neunminütige Telegraph Road. Ein episches Finale, das technische Finesse und erzählerische Tiefe bündelt.

Die Zugabe setzt dem Ganzen die Krone auf. Money For Nothing liefert den rockigen Adrenalinkick mit berühmtem Gitarrenriff und Publikumsbeteiligung, So Far Away streicht noch einmal das Band zwischen Musiker und Fans mit seinem warmen Gefühl, bevor ein Medley aus Wild Theme und Going Home als instrumentale, fast meditative Abschlussnummer, den Abend in einer Art musikalischer Umarmung ausklingen lässt. Diese Dreier-Zugabe beweist, wie sehr One Night Of Dire Straits nicht nur Songs spielt, sondern Stimmungen erzeugt und Erinnerungen weckt.

Was One Night Of Dire Straits besonders auszeichnet, ist nicht nur die technische Brillanz, sondern die Liebe zum Detail und zur Geschichte der ursprünglichen Band. Die Show konzentriert sich bewusst auf die Höhepunkte der späten Dire Straits-Phase, insbesondere um das Album On Every Street. Sie bringen sie im Rahmen der 30 Years Later-Tour lebendig zurück. Moll und sein Ensemble schaffen es dabei, die Essenz von Mark Knopflers unverwechselbarem Gitarrenspiel, den charakteristischen Groove, sowie die lyrische Tiefe der Songs originalgetreu zu transportieren, ohne in bloße Kopie zu verfallen. Damit gelingt ihnen etwas, das weit mehr ist als ein Cover-Konzert. Es ist eine leidenschaftliche, respektvolle und zugleich lebendige Feier der Musik einer unvergesslichen Band, die seit 1995 durch das Desinteresse Knopflers nicht mehr existiert.

Insgesamt war dieser Konzertabend ein Highlight für alle Rock-, Mark Knopfler und Dire-Straits-Fans. Es ist ein Abend voller Exaktheit, Emotion und jener zeitlosen Qualität, die diese Songs seit Jahrzehnten auszeichnet. One Night Of Dire Straits beweist: Gute Musik ist unvergänglich. Wenn sie mit so viel Hingabe gespielt wird, klingt sie auch heute noch wie ein echtes Live-Erlebnis des Originals. Dazu hat auch die Location einen großen Teil beigetragen. Die Musiker perfekt ausgeleuchtet, der Sound hervorragend abgemischt. Da hörte man jeden Schlag auf die Triangel oder jedes Rascheln der Percussions. Ich habe selten so einen perfekten Sound erlebt.