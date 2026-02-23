Leatherwitch: Signin bei Listenable Records

Leatherwitch ist eine neue Heavy-Metal-Band, gegründet von Sängerin und Multiinstrumentalistin Marta Gabriel. Das Debütvideo und die digitale Single Beast Inside feiern am 5. März Premiere. Der Track wurde von Olof Wikstrand (Enforcer) gemischt und enthält Gastbeiträge von Gitarrist Giuseppe Taormina (Ellende, ex-Crystal Viper).

Marta Gabriel löste ihre Band Crystal Viper im Herbst 2025 auf. Die Band tourte in über 20 Ländern, eroberte die Bühnen großer Festivals wie Wacken Open Air, Hellfest und Keep It True und hinterließ neun Studioalben. Das Abschiedsalbum The Live Quest von Crystal Viper erschien im Juni 2025 über Listenable Records.

Im Frühjahr 2025 tourte Marta Gabriel als Bassistin mit der japanischen Heavy-Metal-Band Metalucifer auf deren Heavy Metal Anniversary Europatournee und flog anschließend für zwei exklusive Solo-Konzerte nach Tokio.

Weitere Neuigkeiten zum Debütalbum von Leatherwitch folgen in Kürze. Freut euch auf jede Menge Heavy Metal!