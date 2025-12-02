Speglas: veröffentlichen die düstere, unerbittliche erste Single aus ihrem Debütalbum

Die Stockholmer Black/Death Metal-Band Speglas hat ihr bevorstehendes Debütalbum Endarkenment, Being & Death angekündigt, das am 27. Februar 2026 über Trust No One Recordings veröffentlicht wird. Im Rahmen dieser Ankündigung hat die Band die erste Single The Spirit Postmortem veröffentlicht, die den Zuhörern einen ersten Eindruck vom dunklen, immersiven Klang des Albums vermittelt. Seht euch das Video hier an:

Der Sänger und Gitarrist Isak Rosemarin erklärt: „The Spirit Postmortem is not only a track from the album, but also part of the album’s overarching concept, influenced by Nietzschean philosophy. The song takes the idea of the death of the collective human spirit, the collapse of meaning and the fading drive to move forward and upward, and mirrors it to the biological stages of the dying human body. Sonically, it has a melancholic and desperate feel to it, while being driving, intense and aggressive.“

Endarkenment, Being & Death – Trackliste:

Woe The Endarkenment Incessant Severance Dearth The Spirit Postmortem Ailing Hitherto Awry Rage Upon The Dying Fire

Das Album wurde von Simon Söderberg (Ghost, Henrik Palm) im Studio Mayfire gemischt und von Magnus Lindberg (Cult of Luna, Ulcerate, Russian Circles usw.) gemastert.

Gegründet im Jahr 2015 verfolgt Speglas ein klares Ziel: die viszerale Intensität von Black und Death Metal mit der treibenden Kraft und melodischen Schwere des klassischen Heavy Metal zu verbinden. Das Ergebnis ist ein roher, wilder und atmosphärischer Sound, der gleichzeitig unerwartet gefühlvoll, verletzlich und sogar ermächtigend ist. Ihre bisher veröffentlichten EPs deuteten bereits auf eine Band hin, die keine Scheu hat, über Genre-Grenzen hinauszuwandern. Mit ihrem bevorstehenden Debüt verfeinert Speglas diese Vision zu etwas noch nuancierterem und persönlicherem.

Die Besetzung der Band besteht aus Sänger und Gitarrist Isak Rosemarin (Sweven, ex-Morbus Chron, ex-Century), Schlagzeuger Jesper Nyrelius (Sweven), Gitarrist Alexi Hedlund und dem neu hinzugefügten Bassisten Victor Berg (New Keepers of the Water Towers). Mit Victors Beitritt ist die Besetzung nun komplett, und Speglas bereiten sich darauf vor, ihren dunklen, immersiven Sound zur Unterstützung der Albumveröffentlichung auf die Bühne zu bringen.

Speglas sind:

Isak Rosemarin – Gesang/Gitarre

Alexi Hedlund – Gitarre

Jesper Nyrelius – Schlagzeug

Victor Berg – Bass

