Adventskalender 2025 – Türe 2

Inhalt Türchen 2
|Bezeichnung
|Typ
|Sonstiges
|Partner
|Party.San Open Air – 2025 De Profundis
|T- Shirt
|Größe XL
|Party.San / Sudgel
|Party.San Open Air – Logo
|Patch
|Party.San / Sudgel
|Fall Of Carthage – Emma Green
|CD
|MDD Recods
|Time For Metal – Logo
|Armband
|Time For Metal
|Anghsst – No Prayer For The Wicked
|CD
|Anghsst
|Metalacker Festival – Logo
|Schlüsselanhänger
|Metalacker Festival
|Metalacker Festival – Logo
|Magnet
|Metalacker Festival
|Inhale – Open Wide
|CD
|Head Of PR
|Grave Digger – Bone Collector
|CD
|Reigning Phoenix Music GmbH
|Mors Principium Est – Darkness Invisible
|CD
|Reigning Phoenix Music GmbH
|Incite – Savage New Times
|CD
|Reigning Phoenix Music GmbH
|Out Of Line – Logo
|Schlüsselanhänger
|Out Of Line
|Piledriver – First Nations Rock
|CD
|Piledriver
|Lost Eternity – Fragments Of Truth
|CD
|Lost Eternity
|Kraton – Monolith
|CD
|Kraton
|When At Night – A Spark Of Somber Light
|CD
|When At Night
|Running Wild – Logo
|Flagge
|SPV/Steamhammer
|Maladie – Symptoms V
|CD
|Apostasy Records
Teilnahme und Einsendeschluss:
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 07. Dezember 2025!
Sunday 7th of December 2025 12:00:00 AM
Teilnehmen: