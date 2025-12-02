🤘🎸🎄 Adventskalender 2025 🎄🎸🤘
Startseite
Verlosungen
Adventskalender
Avatar-FotoKai R.·
AdventskalenderAktivVerlosungen
··1 Minute Lesedauer

Adventskalender 2025 – Türe 2

Inhalt Türchen 2
BezeichnungTypSonstigesPartner
Party.San Open Air – 2025 De Profundis T- Shirt Größe XL Party.San / Sudgel
Party.San Open Air – Logo PatchParty.San / Sudgel
Fall Of Carthage – Emma Green CDMDD Recods
Time For Metal – LogoArmbandTime For Metal
Anghsst – No Prayer For The WickedCD Anghsst
Metalacker Festival – LogoSchlüsselanhänger Metalacker Festival 
Metalacker Festival – LogoMagnetMetalacker Festival 
Inhale – Open WideCD Head Of PR
Grave Digger – Bone Collector CD Reigning Phoenix Music GmbH
Mors Principium Est – Darkness Invisible CD Reigning Phoenix Music GmbH
Incite – Savage New Times CD Reigning Phoenix Music GmbH
Out Of Line – LogoSchlüsselanhänger Out Of Line
Piledriver – First Nations Rock CD Piledriver
Lost Eternity – Fragments Of Truth CD Lost Eternity 
Kraton – Monolith CD Kraton
When At Night – A Spark Of Somber Light CD When At Night
Running Wild – Logo FlaggeSPV/Steamhammer
Maladie – Symptoms V CD Apostasy Records

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 07. Dezember 2025!
Sunday 7th of December 2025 12:00:00 AM

Teilnehmen: