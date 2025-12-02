Adventskalender 2025 – Türe 2

Inhalt Türchen 2

Bezeichnung Typ Sonstiges Partner Party.San Open Air – 2025 De Profundis T- Shirt Größe XL Party.San / Sudgel Party.San Open Air – Logo Patch Party.San / Sudgel Fall Of Carthage – Emma Green CD MDD Recods Time For Metal – Logo Armband Time For Metal Anghsst – No Prayer For The Wicked CD Anghsst Metalacker Festival – Logo Schlüsselanhänger Metalacker Festival Metalacker Festival – Logo Magnet Metalacker Festival Inhale – Open Wide CD Head Of PR Grave Digger – Bone Collector CD Reigning Phoenix Music GmbH Mors Principium Est – Darkness Invisible CD Reigning Phoenix Music GmbH Incite – Savage New Times CD Reigning Phoenix Music GmbH Out Of Line – Logo Schlüsselanhänger Out Of Line Piledriver – First Nations Rock CD Piledriver Lost Eternity – Fragments Of Truth CD Lost Eternity Kraton – Monolith CD Kraton When At Night – A Spark Of Somber Light CD When At Night Running Wild – Logo Flagge SPV/Steamhammer Maladie – Symptoms V CD Apostasy Records

Teilnahme und Einsendeschluss:

Sunday 7th of December 2025 12:00:00 AM

Teilnehmen:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am