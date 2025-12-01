Rockharz 2026: nahezu komplettes Line-Up und Tagesaufteilung

Das Rockharz, welches im Jahr 2026 vom 1. bis 4. Juli am Fuße der Teufelsmauer auf dem Flugplatz Ballenstedt stattfindet, hat mit dem bisher umfangreichsten Bandpaket, das es jemals in einem Schwung gegeben hat, das nahezu komplette Line-Up der kommenden Festivalausgabe angekündigt. Bereits im Sommer wurden 20 Bands darunter Alice Cooper, Helloween, Emperor, Subway To Sally und Knorkator bestätigt. Nun legen die Veranstalter noch einmal nach und kündigen 33 weitere Acts an – darunter 21 Künstler, die bisher noch nie auf dem Rockharz zu Gast waren.

Mit den neu bestätigten Bands wird das Rockharz Line-Up nun durch internationale Größen wie Kreator, Black Label Society, Feuerschwanz, Paradise Lost, Doro, Airbourne, P.O.D., Walls Of Jericho, Avatar und weitere ergänzt. Das komplette Line-Up findet ihr anbei!

Doch damit nicht genug: So früh wie noch nie gibt das Rockharz in diesem Zuge auch die Tagesaufteilung und damit einhergehend auch die Verfügbarkeit der limitierten Tagestickets bekannt. Wer also bei den regulären Festivaltickets, die in der Rekordzeit von nur drei Tagen ausverkauft waren, leer ausgegangen ist, hat nun die Gelegenheit, langfristig zu planen und sich und/oder seinen Liebsten erstmals ein Tagesticket unter den Weihnachtsbaum zu legen!

Tagestickets werden für alle vier Festivaltage mit den jeweiligen Headlinern Helloween am Mittwoch, Alice Cooper am Donnerstag, Kreator am Freitag und Feuerschwanz am Samstag angeboten.

Das Line-Up des 33. Rockharz vom 1. bis zum 4. Juli 2024 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz ist damit nahezu komplett und liest sich – in alphabetischer Reihenfolge – wie folgt:

Agnostic Front, Airbourne, Alice Cooper, Annisokay, Avatar, Betontod, Biohazard, Black Label Society, Crypta, Danko Jones, Die Apokalyptischen Reiter, Dogma, Dominum, Doro, Drone, Emperor, Ensiferum, Ex Deo, Feuerschwanz, Fiddler’s Green, Final Cry, Finntroll, Gothminister, Die Habe Nichtse, Haggefugg, Harakiri For The Sky, Hämatom, Heavysaurus, Helloween, Hiraes, Kataklysm, Knorkator, Kreator, Majestica, Mittel Alta, Motorjesus, Necrotted, Paradise Lost, P.O.D., Rauhbein, Rodeo 5000, Sagenbringer, Soen, Soulbound, Stahlmann, Steve N Seagulls, Subway To Sally, Tailgunner, The Haunted, Tungsten, Walls Of Jericho, Warmen, Watch Me Rise

Links

Tagestickets: https://shop.rockharz-festival.com/

Rockharz: https://rockharz.com