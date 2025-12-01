Desertfest Berlin: kündigt neue Bands für 2026 an, und bestätigt Red Fang, Håndgemeng, Rotor & viele weitere

Nach einer Reihe erster, hochkarätiger Band-Ankündigungen folgt nun saftiger Nachschlag aus dem Desertfest Berlin-Booking: Portlands feinste Riff-Dealer Red Fang sind zurück! Die Band fällt 2026 über das Desertfest Berlin her: massive Stoner-Rock Grooves, Sludge-Hymnen voller Hooks und dieser unverwechselbare Red Fang Swagger, der sie von DIY-Kellern auf Festivalbühnen rund um die Welt getragen hat.

Dazu kommen weitere starke Neuzugänge: Aus Oslo, verwandeln Håndgemeng mit ihrer explosiven Fusion aus Hardcore Punk, Stoner Metal und eisigem norwegischem Chaos jede Bühne in einen Ausnahmezustand. Berlins Rotor schließen sich mit ihrem trademark-instrumentalen Powertrip aus hypnotischen Grooves und Wüstenmomentum an. Skloss, das Space-Gaze-Duo aus Austin, Texas, erweitert das Spektrum um schimmernde Weite. Die britischen Desert-Rock Veteranen Steak liefern Riffs so dick wie Beton und ein Repertoire, das weltweit Staub von Festivalböden schüttelt. Und The Dharma Chain bringen psychedelische Tagtraum-Vibes, die klingen wie ein Abdriften in ein paralleles Universum.

Die neuen Bestätigungen reihen sich ein in ein Programm, das bereits Acts wie Russian Circles, Hermano Ft. John Garcia, The Sword, King Buffalo, Acid King, Truckfighters, Nebula, Earthless, Blackwater Holylight, Fuzz Sagrado (ex-Samsara Blues Experiment), die Thrash-Metal-Walze Zerre und viele weitere umfasst.

Vom 14. bis 16. Mai 2026 verwandelt das Desertfest Berlin die Hauptstadt erneut in ein Refugium für schwere Riffs – mit weiteren Namen und besonderen Überraschungen, die bald folgen. Zeit zum Planen: Die Day Splits, Tickets und Venue Sleep Over Möglichkeiten sind jetzt online auf: www.desertfest-tickets.de.