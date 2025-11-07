Desertfest Berlin: kündigt zweite Bandwelle für 2026 an

Das Line-Up wächst, und das mit Nachdruck: Das Desertfest Berlin 2026 legt nach und schiebt eine zweite Ladung hochkarätiger Acts ins Programm. Mehr Fuzz, mehr Wucht, mehr Riffs!

Aus Kalifornien reisen Nebula an und bringen ihre riffgeladenen Space-Jams mit; staubig, treibend, voller Psychedelik. Blackwater Holylight aus Portland bewegen sich irgendwo zwischen düsterem Dream-Psych und schwerem Doom, hypnotisch und melancholisch zugleich. EF aus Schweden denken Post-Rock in großen Bögen: atmosphärisch, cineastisch, mit ordentlich Gefühl. Die Schweizer Fomies liefern rotzigen Fuzz-Rock mit ordentlich Desert-Drive, während Fuzz Sagrado – das neue Projekt von Ex-Samsara-Blues-Experiment-Kopf Christian Peters – auf groovigen Stoner-Flow und dichte Jams setzt. Aus Seattle schicken Monsterwatch eine Mischung aus Grunge, Garage und Noise ins Rennen, roh, direkt, ungebremst. Und Cardiel aus Mexiko mischen Skatepunk mit fuzzigem Psych und politischer Kante, wild, unbequem, kompromisslos.

Damit wird das ohnehin schon starke Line-Up noch mal eine Nummer größer. Bereits bestätigt sind unter anderem: Russian Circles, Hermano Ft. John Garcia, The Sword, King Buffalo, Acid King, Truckfighters, Earthless und viele weitere.

Desertfest Berlin 2026 findet vom 14. bis 16. Mai in der Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Drei Tage geballter Sound; mitten in der Hauptstadt. Weitere Band-Ankündigungen sollen bald folgen.