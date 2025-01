Rockharz: jährliches Treffen von Gästebeirat und Veranstalter

Das Rockharz ist bereits dafür bekannt, ein besonderes Augenmerk auf den so entscheidenden Spagat zwischen der traditionellen Ausrichtung des Festivals einerseits und der kontinuierlichen Verbesserung andererseits zu legen, was Jahr für Jahr von den Festivalbesuchern honoriert wird und sich in den zuletzt immer schnelleren “Sold Out”-Meldungen und der hohen Zahl an wiederkehrenden Stammgästen zeigt.

Weniger bekannt ist jedoch, dass das Veranstalterteam dabei nicht isoliert im Hintergrund agiert, sondern seit 2019 einen Gästebeirat aus 10-20 Rockharzerinnen und Rockharzern pflegt, die sich als Besucher kritisch, aber auch konstruktiv mit dem Event auseinandersetzen. Der Veranstalter erklärt, wie es dazu kam: “Selbstkritisch zu sein und auf unsere Gäste zu hören, war schon immer unabdingbar für uns, was natürlich unter anderem auch unserem starken Fokus auf Inklusion und dem Erhalt einer familiären Atmosphäre geschuldet ist. Neben dem internen Auswerten des wertvollen Besucher-Feedbacks, das uns über unser Kontaktformular, per E-Mail oder über die sozialen Medien erreichte, kam vor einigen Jahren der Wunsch nach echtem Dialog als Ergänzung auf.”

Seitdem lädt der Veranstalter zum Jahresbeginn den Gästebeirat für ein Wochenende in die eigenen Büroräume ein, um in persönlicher Workshop-Atmosphäre direkt mit dem Rockharz-Team an Problemstellungen und aus Gästesicht wichtigen Neuerungen zu tüfteln, denn: “Der direkte Austausch auf dem jährlichen Gästebeiratstreffen ist zum unverzichtbaren Stimmungsbarometer geworden – nicht nur für das, was ist, sondern insbesondere für das, was in Zukunft ansteht. Das ist alles andere als trivial; so hatte unser Gästebeirat bereits großen Anteil an vielen Aspekten unseres Festivals wie etwa der Optimierung der Campingplätze, den Parkflächen und der Wegführung, der Preisgestaltung, der Ausleuchtung verschiedener Schwerpunktstellen, der Verteilung sanitärer Anlagen auf dem Gelände, der Fahrzeiten der Shuttle-Busse – die Liste ist wirklich sehr lang. Besonders stolz sind die Beiratsmitglieder und wir vom Rockharz aber auf unser sehr erfolgreiches Inklusionscamp, das einst einem Beiratstreffen entsprang und schnell einen sicheren Platz im Herzen des Festivals und der Fans gefunden hat!”

Auch das Gästebeiratstreffen 2025, das in der vierten Januarwoche stattfand, brachte etliche neue Impulse ein, die zum Teil bereits in die Planung des Anfang Juli anstehenden Festivals aufgenommen werden. Zentrale Themen des diesjährigen Austauschs waren gemeinsame Überlegungen, wie für die zunehmend zahlreicher werdenden Wohnmobile und Gespanne zusätzliche Flächen geschaffen werden können und ob auf Teilen davon eine Anreise schon ab Montag ermöglicht werden kann. Darüber hinaus wurde beraten, wie sich die Routenführung im Umland des Geländes für die Anfahrt zu den einzelnen Campingbereichen optimieren lässt.

Konkrete Details wird der Veranstalter in den kommenden Wochen bekannt geben, wenn die entsprechenden Planungen abgeschlossen sind. Eins verrät er uns aber schon jetzt ganz direkt: “Die Mindestanzahl für die Vorabreservierung von Campingflächen war dieses Jahr ein dringliches Anliegen für unseren Gästebeirat und uns: Ab 2025 wird die erforderliche Personenzahl für die Buchung einer Gruppenfläche von bisher 15 auf 10 herabgesetzt.”

