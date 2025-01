WolveSpirit: haben neue Videosingle „Titanium“ veröffentlicht

WolveSpirit entdecken einen neuen Aggregatzustand des Elements Titan, der sich wie Knetgummi verarbeiten lässt.

Die begleitende Single Titanium zum kommenden Album Bullshit gibt revolutionäre Einblicke.

Totaler Bullshit. Und warum? Weil Bullshit nicht nur der Name, sondern auch das Konzept des neuen WolveSpirit-Albums ist, das ab dem 07.02. digital, als CD, Black Vinyl und Ltd. Splatter Vinyl erhältlich ist. Bullshit ist das bisher ambitionierteste Projekt der Bandgeschichte, die u.a. bereits auf gemeinsame Tourneen mit Uriah Heep und Spiritual Beggars zurückblicken kann, und der Nachfolger von Change The World, das sich 2022 auf Platz 30 in den deutschen Albumcharts platzieren konnte.

Wer die gesamte Bullshit-Geschichte der Classic/Hard Rocker zur neuen Single in voller Blüte erfahren möchte, findet diese HIER. Nun aber zu den echten Fakten:

Das Bullshit-Album fokussiert unsere Aufmerksamkeit in verschiedenen Facetten auf ein zentrales Thema: Wir haben uns eine Welt voller Illusionen geschaffen. Millionen von Menschen flüchten sich täglich in digitale Parallelrealitäten und geben vor, jemand anderes zu sein, als sie wirklich sind. Wir belügen hiermit nicht nur andere, sondern oft auch uns selbst, denn die Wahrheit ist für uns oft schmerzlicher als in einer selbstgebauten Scheinwelt zu leben. Die Frage stellt sich somit immer öfter: Was ist ‚die Wahrheit‘? Und wieviel davon wollen wir überhaupt noch?

Die neue Single Titanium ist der Leuchtturm innerhalb der Songs des neuen Albums. Sie ist ein Symbol für Stärke und Uneinnehmbarkeit. Sie ist der selbst auferlegte Schutzpanzer, wenn man es inmitten von allseits umgebendem Irrsinn irgendwie schaffen muss, noch aufrecht stehen zu bleiben.

Der von WolveSpirit selbst gestreute Bullshit soll so offensichtlich sein, dass wir den Blick für weniger offensichtlichen Bullshit wieder schärfen können und unsere Bullshit-Detektoren immer schön auf Empfang geschaltet lassen. Man könnte auch sagen: Der WolveSpirit-Bullshit ist echter Bio-Bullshit, der ausschließlich von glücklichen Bullen produziert wird.

Die Würzburger Band beschreibt die Entstehung der neuen Single Titanium: „Titanium war der erste Song, der für dieses Album geschrieben wurde. Im Kern dreht sich der Track um ein kraftvolles, treibendes Gitarrenriff, das die Strophen dominiert. Der Song erzählt von Kämpfen, Blut und dem erbitterten Nahkampf, in dem Feinde mit unbändiger Wut niedergestreckt werden. Unser inneres Bild dazu ist ein Schlachtfeld in einer Fantasy-Welt, wie sie Robert E. Howard in seinen Geschichten erschaffen hat. Ein unbezwingbarer Krieger, eine Figur wie Conan. Er ist Titanium!“

Don’t buy anymore Bullshit – buy “Titans-Hit ™“! Is it Bullshit? Bingo!

WolveSpirit sind:

Deborah “Debbie” Craft – Gesang

Richard “Rio” Wolfhart – Gitarre

Sylvana “Silly” Lenzschau – Bass

Oliver Wolfhart – Orgel

Martin Monroe – Drums

WolveSpirit online:

https://wolvespirit.com

https://www.instagram.com/wolvespiritband/

https://www.facebook.com/WolveSpiritBand/