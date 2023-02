WolveSpirit – Change The World

Das Album Change The World der Band WolveSpirit bietet eine solide Mischung aus Blues Rock, Classic Rock, Hard Rock und Psychedelic Rock. Mit insgesamt 13 Songs und einer Spielzeit von 55:57 Minuten ist es ein solides Werk, das die Zuhörer seit dem Januar 2022 auf eine musikalische Reise mitnimmt. Die Band präsentiert auf Change The World ihre Fähigkeit, verschiedene Stile zu verbinden und ihren eigenen Sound zu kreieren. Die Kompositionen haben eine solide Struktur und sind gut arrangiert, aber es gibt nur wenige Überraschungen oder wirklich herausragende Momente. Es fühlt sich manchmal so an, als wenn sie nur zu gerne in ihrer Komfortzone bleiben und sich nicht wirklich aus dieser heraustrauen.

Die Lead-Sängerin Debby Craft hat eine starke und ausdrucksstarke Stimme, die gut zu den rockigen Gitarrenriffs und dem pulsierenden Rhythmus passt. Die Texte sind oft politisch motiviert und reflektieren den Wunsch der Band, die Welt zu verändern und eine bessere Zukunft zu schaffen. Als Höhepunkte bleiben Stücke wie Strong Against The Wind oder Fallen im Kopf. Das Label Spirit Stone / Cargo Records hat sich dafür entschieden, die Produktion in einer attraktiven Verpackung zu präsentieren, die das Artwork und die Lyrics enthält. Die Aufnahmen sind insgesamt solide, aber es gibt Augenblicke, in denen die Gitarren etwas zu sehr im Vordergrund stehen und die anderen Instrumente in den Hintergrund drängen. Je nach Geschmack sorgt das für einen positiven bzw. negativen Hörspaß. Insgesamt kann Change The World Blues-Rock-Fans ansprechen, wenn man auf ganz große mitreißende Kracher verzichten kann. Es fehlt jedoch ein gewisses Maß an Innovation, das Wolvespirit von den Top-Acts in diesem Genre unterscheidet. Bis zu den beiden abschließenden Sequenzen I Belong To You und Crazy können sie den Hörer bei der Stange halten. Nichts für jeden Tag, ab und an kann man Change The World jedoch im Hintergrund laufen lassen.

