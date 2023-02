Half Me: Debütalbum „Soma“ ist jetzt erschienen

Am 17. Februar veröffentlichen Half Me ihr erstes Album mit dem Titel Soma das jetzt über Arising Empire erschienen ist, und servieren ihr neues Video zu I Am But A Guest In Exile, um diesen gewaltigen Meilenstein zu unterstreichen.

Auf dem Höhepunkt ihres jüngsten Erfolges legen Half Me mit Soma die Messlatte noch höher, indem sie eine moderne Interpretation von Metal und Hardcore mit Highlights aus dem Nu-Metal der 90er Jahre mischen. Stampfende Riffs und Breakdowns werden von brutalen, aber manchmal auch eleganten Vocals begleitet, die alle zusammen den unverwechselbaren Sound der Band ausmachen.

Theme & Lyrics

„I Am But A Guest In Exile führt in den letzten Akt des Albums. Die Angst, ersetzt zu werden, läuft aus dem Ruder und der Wahn gerät außer Kontrolle. Das Wesen, das sie so lange begleitet hat, beginnt, sich dem Protagonisten aufzudrängen. Hat es bereits die Macht übernommen? Es gibt keine Möglichkeit, das von außen festzustellen, also ist es überhaupt möglich, es von innen zu bemerken? Während er unter Schlafentzug und schizophrenen Episoden leidet, wiederholt der Protagonist sein Mantra, um die Kontrolle zu behalten: Nicht ohnmächtig werden.“

Seht Half Me live zusammen mit The Narrator!

17.02.23 – Hamburg

18.02.23 – Hannover

24.02.23 – Essen

25.02.23 – Koersel

03.03.23 – Bad Hönningen

04.03.23 – Berlin

