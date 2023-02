Defiled: veröffentlichen neuen Track und Details zu „The Highest Level“

Die Death-Metal-Brecher Defiled kündigen jetzt die Veröffentlichung ihres neuen Albums The Highest Level an! Das Album wird weltweit am 28. April 2023 über Season of Mist erscheinen. Die Band ist stolz darauf, das Cover-Artwork, den Titeltrack und die Trackliste unten zu veröffentlichen.

Anlässlich dieser Neuigkeit verwöhnen uns Defiled mit der Veröffentlichung ihres Tracks Off-Limits, zusammen mit einem passenden Musikvideo, das hier zu sehen ist:

Die Band kommentiert: „Hallo zusammen, was ist los! Hier ist Yusuke von Defiled. Wir freuen uns sehr, eine Ankündigung für unser kommendes Album The Highest Level zu machen. Als erstes solltet ihr einen Blick auf unser PV Off-Limits werfen. Es ist der erste Track des Albums und es ist ein sehr geradliniger Song zum Headbangen. Wenn er euch gefällt, bleibt dran für unser neues Album. Wir denken, es wird euch nicht enttäuschen. Vielen Dank dafür.“

Die Tracklist zu The Highest Level findet ihr in unserem Release-Kalender:

Aufnahmestudio: Blackroom Studio Naha, Okinawa (JP)

Mixing & Mastering: Studio Nest @ China, Japan / Kenji Kikuchi

Cover-Gestaltung: Wes Benscoter

Wenn es um geradlinigen, knochenbrechenden Death Metal geht, liefern Defiled aus Tokio! The Highest Level bleibt dem traditionellen Death Metal-Formel treu, während das düstere Songwriting der Band zu ihrer Authentizität beiträgt. Defiled versuchen, mit diesem neuen Album ohne Schnickschnack auszukommen und sprechen stattdessen direkt die Sensibilität von Death Metal-Fanatikern der alten Schule an, die einfach nur auf der Suche nach gesichtsschmelzender Gewalt sind!

Die frühen 90er Jahre waren eine entscheidende und prägende Zeit für den Death Metal, ein Genre, das vor allem im Westen aufkam, mit Bands wie Decide, Cannibal Corpse, Autopsy, Obituary und Morbid Angel, die in Amerika eine Hochburg hatten, während Entombed, Cadaver, Carcass und viele andere anfingen, in Europa und Großbritannien Wellen zu schlagen. Aber jenseits des riesigen Pazifischen Ozeans nahmen Defiled sich ein Beispiel an ihren Kollegen und wurde zu einem der führenden Vertreter Asiens während der frühen Anfänge des Genres.

Nach der Veröffentlichung einer Reihe von Demos und EPs Mitte der 90er-Jahre veröffentlichte das japanische Kraftpaket schließlich sein erstes komplettes Album Erupted Wrath über Nightfall Records. Nach der Veröffentlichung verließ die Band Asien und begann, ihr Debüt in Amerika auf den extremen Metal-Festivals zu geben – sie traten zweimal auf dem Milwaukee Metal Fest und auf dem November To Dismember in Texas auf.

Die Band blieb während der Jahrtausendwende fleißig, während sie ihr Profil weiter ausbaute und das Metal-Publikum rund um den Globus dominierte. 2003 schlossen sie sich mit Season of Mist zusammen, wo die Band zu einer der beständigsten Death Metal-Stützen des Labels wurde. Seitdem hat die Band sechs Alben in voller Länge veröffentlicht, die meisten davon unter dem Season of Mist-Banner.

Jetzt, wo die Band ihr dreißigjähriges Bestehen feiert, ist sie bereit, ein weiteres Album auf die Massen loszulassen. The Highest Level folgt immer noch der gleichen bewährten Formel, die Defiled vor drei Jahrzehnten etabliert haben, bleibt ihrer Identität treu und trägt immer noch die Fackel als einer der Gründerväter des Genres.

Defiled live

28 Apr 23 Yokohama (JP) El Puente

29 Apr 23 Tokyo (JP) Earthdom

30 Apr 23 Sendai (JP) Solfa

01 May 23 Koriyama (JP) Peak Action

02 May 23 Niigata (JP) Flower Pop

03 May 23 Nagano (JP) The Venue

04 May 23 Nagoya (JP) Daytrive

05 May 23 Kyoto (JP) Trust

06 May 23 Osaka (JP) Hokage

07 May 23 Takamatsu (JP) Toonice

08 May 23 Syunan (JP) Rise

09 May 23 Fukuoka (JP) Reflex

10 May 23 Okayama (JP) Ark

09 Jun 23 Tokyo (JP) WWW (Vader + Hate)

10 Jun 23 Nagoya (JP) Holiday Next (Vader + Hate)

11 Jun 23 Osaka (JP) Zeela (Vader + Hate)

Defiled – Line-Up

Shinichiro Hamada: Gesang, Gitarre

Yusuke Sumita: Gitarre

Takachika Nakajima: Bass

Keisuke Hamada: Schlagzeug

