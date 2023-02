The Ocean: kündigen neues Album „Holocene“ an und präsentieren mitreißendes Video zu „Parabiosis“

Die in Berlin ansässige atmosphärische Post-Metal-Band The Ocean (Collective) kehrt mit dem Nachfolger ihres von der Kritik gefeierten Doppelalbums Phanerozoic zurück: Holocene. Mit dem neuen Album schließen The Ocean ihre von der Paläontologie inspirierte Albumreihe ab, indem sie einen Gang höher schalten in Richtung Elektronik und gleichzeitig neue Tiefen der Schwere erreichen.

Am 16. Februar hat die Gruppe ein Musikvideo für die zweite Single des Albums, Parabiosis, veröffentlicht. „Das Video wurde auf einer Tournee in den USA, Kanada und Puerto Rico gedreht und zeigt die künstlich gealterten Bandmitglieder, die sich für ein Programm zur „ewigen Jugend“ anmelden und in umgekehrter Reihenfolge altern. Der Track selbst handelt „von der Stammzellenforschung und dem Krieg der Kosmetikindustrie gegen das Altern und dem Streben unserer Gesellschaft nach Verjüngungselixieren, plastischer Chirurgie usw., was zu der Frage führt, wie weit wir in Bezug auf Bio-Engineering und medizinischen Fortschritt gehen können und sollen“, kommentiert die Band.

Sie fahren fort: „Der Kult um die ewige Jugend hat dazu geführt, dass der Tod aus unserem Alltag ausgeblendet wird. In unseren modernen Innenstädten sieht man buchstäblich keine alten Menschen mehr, alle sind jung und gesund, und die Kranken und Sterbenden werden in Kliniken und Altersheimen weggesperrt, wo sie die Öffentlichkeit nicht daran erinnern, dass wir alle eines Tages sterben werden, was uns in einem Hamsterrad gefangen hält, in dem wir die Zeit unseres Lebens mit Jobs verbringen, die wir hassen, um uns Dinge zu leisten, die wir nicht brauchen…“

Wir befinden uns im Holozän – der jüngsten und damit kürzesten Epoche auf der geologischen Zeitskala, in der die Menschheit auf unserem Planeten erschienen ist. Durch die rasante Ausbreitung und den technologischen Fortschritt hat unsere Spezies unseren Planeten in einer Weise geformt und verändert, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Mit dem Eintritt in das menschliche Zeitalter sind The Ocean musikalisch intimer und fesselnder geworden, während sie sich mit zahlreichen Verweisen auf ihre frühere Diskografie, die ältere Fans schätzen werden, tiefer in ihre eigene DNA eingraben.

Robin Staps von The Ocean erklärt den Schreibprozess hinter Holocene:

„Der Schreibprozess jedes Albums, das wir je gemacht haben, begann damit, dass ich ein Gitarrenriff, einen Schlagzeugbeat oder eine Gesangs-Idee hatte. Dieses Album ist anders, denn jeder einzelne Song basiert auf einer musikalischen Idee, die ursprünglich von Peter (Voigtmann, Synthesizer) geschrieben wurde. Er kam mit diesen erstaunlichen Synthesizer-Parts, die schon in der Vorproduktion großartig klangen, und er schickte mir einige dieser rohen, unfertigen Ideen in der Mitte vom „Lockdown 2020″… und obwohl es alles elektronisch war, hatte es diesen eindeutigen Ocean-Vibe an sich. Das brachte mich dazu, sofort meine Gitarre in die Hand zu nehmen… und so tat ich es, und es dauerte nicht lange, bis wir einen inspirierenden kreativen Austausch hatten, der in völlig unvorhergesehene, aber sehr aufregende Richtungen ging.“

In vielerlei Hinsicht ist Holocene sowohl ein Aufbruch als auch eine Rückkehr zu den Wurzeln der Band. Es ist nur logisch, dass das Album komplett von der Band selbst in Voigtmanns Studio Die Mühle im ländlichen Norden Deutschlands und im bandeigenen Oceanland 2.0 Studio in Berlin aufgenommen wurde. Dieser Ansatz führte auch zu dem Wunsch nach einer anderen Herangehensweise beim Abmischen des Albums.“

„Obwohl wir immer noch der Meinung sind, dass Jens Bogrens Mixe unserer letzten drei Alben großartig klingen, wollten wir dieses Mal einen organischeren Sound“, sagt Staps. „Also machten wir uns auf den Weg, um Testmixe von einer Reihe von Leuten machen zu lassen, von engen Freunden bis hin zu einigen ziemlich großen Namen, aber keiner von ihnen kam auch nur annähernd an den Sound heran, den wir uns für dieses Album wünschten, und nach ein paar Monaten waren wir wirklich frustriert.“

Dann kam der schwedische Produzent und langjährige Verbündete Karl Daniel Lidén als rettender Engel mit einem Testmix, der die Band davon überzeugte, ihn für Mix und Mastering zu engagieren. Lidéns Mix bringt eine noch nie dagewesene Klarheit in den Sound der Band, mit einem riesigen, atmosphärischen Schlagzeugsound, der die Elektronik kontrastiert, und einem warmen und fetten, aber etwas spröden Gitarrenton, der unglaublich gut zu der vielfältigen Streicherarbeit auf dem Album passt und sich mit dem Klang der Bläser zu orchestraler Größe verbindet.

In ihrer umfangreichen Diskographie haben The Ocean einen kontinuierlichen Kreuzzug gegen Engstirnigkeit, Ignoranz und intellektuelle Verbohrtheit geführt, von der ausgeprägten antichristlichen Stimmung ihrer -zentrischen Alben über die psychologischen, von Tarkovsky inspirierten Kontemplationen auf Pelagial bis hin zur Erforschung von Nietzsches Ideen von Amor fati und Eternal Recurrence auf den Phanerozoic-Alben.

Auf Holocene setzen The Ocean ihren Kampf fort, indem sie Themen wie das morbide gesellschaftliche Streben nach ewiger Jugend („Parabiosis“) oder wie unsere heutige Instagram-Gesellschaft Guy Debords visionäre sozioökonomische Analyse in der Gesellschaft des Spektakels verkörpert („Preboreal“), aufgreifen. Das Booklet des Albums ist tatsächlich mit Zitaten von Debord und Raoul Vaneigem gespickt. Debord war Gründungsmitglied der Situationistischen Internationale, einer französischen Protestbewegung, die sich aus Avantgarde-Künstlern und politischen Theoretikern zusammensetzte und versuchte, „Situationen“ zu schaffen – Momente, in denen die Monotonie der kapitalistischen Alltagsroutine unterbrochen wurde, ohne dass man dafür Waren kaufen musste. Sie wollten die Menschen ermutigen, inmitten der allgegenwärtigen Konsumlüge Momente der Wahrheit und echten Erfahrung zu finden.

„Holocene ist ein Anhang zu den beiden Alben Phanerozoic und Precambrian, oder das letzte und abschließende Kapitel, was es zu einer Quadrilogie macht, wenn man so will“, kommentiert die Band. „Es befasst sich mit dem Holozän, dem aktuellen und kürzesten Kapitel der Erdgeschichte, aber im Wesentlichen ist es ein Album über die Angst, die Entfremdung, den Verlust der Vernunft und des kritischen Denkens, das Aufkommen von Verschwörungstheorien und die Dekonstruktion von Werten im modernen Zeitalter.“

Das zehnte Album des langjährigen Kollektivs wird am 19. Mai erscheinen.

