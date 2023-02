Predatory Void: veröffentlichen neue Single „Endless Return To The Kingdom Of Sleep“

Predatory Void wurde ins Leben gerufen als Gitarrist Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker) an neuen Songs schrieb, die allerdings nicht wirklich zu seinen Bands passten. Zusammen mit Lina R, Tim De Gieter (Amenra, Doodeskader, Much Luv Studio), Thijs De Cloedt (Cobra The Impaler) und Vincent Verstrepen wurden auch bereits die ersten Shows gespielt, unter anderem auf dem Soulcrusher Festival mit Ihsahn, Envy, Cave In und Heriot. Nun kommt das erste Material um das Album Seven Keys To The Discomfort Of Being mit Century Media als Label.

Über die aktuelle Single Endless Return To The Kingdom Of Sleep sagt die Band: „Es ist wie ein allmählicher Abstieg in ein Reich der Albträume, in dem Schlaflähmung und Halluzinationen, die durch Schlafentzug verursacht werden, unterbewusste Ängste und Verletzlichkeiten wecken, die tief im Inneren vergraben sind.“

Mit einem Slot auf dem kommenden Roadburn Festival 2023 spielen Predatory Void ihr Album in voller Länge. „Es ist eine Ehre unser Debütalbum so präsentieren zu können. Gerade das Roadburn Festival hat schon immer Standards für extremere Musik gesetzt, und es wäre eine Challenge gewisse Aspekte unseres Albums anderswo perfekt rüberzubringen, was also ein sehr guten Start für die Liveauftritte dieser Band bedeutet“.

Die Trackliste von Predatory Void findet ihr in unserem Release-Kalender:

Predatory Void

Seven Keys To The Discomfort Of Being

VÖ: 21.04.23

Label: Century Media Records

Albumversionen:

– Ltd. CD Digipak

– Gatefold Black LP, Gatefold Cear LP via CM Distro Wholesale EU, CMdistro.de & Evil Greed (Limitiert auf 300 Pressungen)

– Gatefold Transparent Red LP verfügbar über Predatory Void (Limitiert auf 300 Pressungen)

– Digital

Am 30. Januar erschien bereits die Single *(Struggling..)

Streamt den Track hier: https://predatoryvoid.lnk.to/struggling-Single

Predatory Void Live

Apr. 20-23, 2023 – Tilburg (NL) – Roadburn Festival

Apr. 29, 2023 – Leffinge (B) – De Zwerver

Aug. 11-13, 2023 – Kortrijk (B) – Alcatraz Open Air

Predatory Void – Line-Up

Lina R – Gesang

Lennart Bossu – Gitarre

Tim De Gieter – Bass

Thijs De Cloedt – Gitarre

Vincent Verstrepen – Schlagzeug

