Hellseatic Open Air 2022 am 09.09. und 10.09.2022 im Kämmerei-Quartier, Bremen (Vorbericht)

Eventname: Hellseatic Open Air 2022

Bands: Mantar, Motorpsycho, The Ocean, Crisix, Der Weg Einer Freiheit, Fear Connection, Judas Hengst, Kabbalah, Konvent, Neander, Necrotted, Nightmarer, Skyshaper, Stake, Llnn, Playgrounded

Ort: Kämmerei-Quartier, Bremen, Deutschland

Datum: 09.09.–10.09.2022

Kosten: 85,00 € Festivalticket, 15,00 € Camping (beides + Gebühren)

Genre: Rock, Progressive Rock, Metal, Doom Metal, Death Metal, Thrash Metal, Black Metal, Artcore, Stoner, Alternative

Veranstalter: Hellseatic UG

Link: https://www.hellseatic.de/

Das Hellseatic Open Air startet dieses Jahr nach der gelungenen Auflage im letzten Jahr in Bremen erneut. Im Kämmerei-Quartier lässt das Hellseatic UG Mitte September regionale wie nationale Acts auflaufen, um ordentlich Krach zu machen. Zweimal verschoben, fand im September 2021 das erste Hellseatic Open Air Festival auf dem Gelände der Bremer Woll-Kämmerei in Blumenthal statt. Wir waren vor Ort und wirklich begeistert. Der starke Sound und die gute Organisation haben Eindruck hinterlassen. In diesem Jahr geht es mit der ersten Erfahrung in die nächste Runde und dafür wurden als Headliner Mantar gebucht, die gerade erst mit Pain Is Forever auf Platz zwei der Albumcharts für offene Münder gesorgt haben. Wie im letzten Jahr ist Camping möglich und kann separat zum eigentlichen Ticket für 15 € gebucht werden. Das Festivalticket gibt es für 85 €. Karten für einzelne Tage sind bislang nicht erhältlich. Anders als in der ersten Auflage plant der Veranstalter eine zweite Bühne. Die meisten Infos werden in den nächsten Tagen folgen und wir euch in den News berichten.

Kommen wir weiter zum bereits bestätigten Line-Up. Motorpsycho, The Ocean, Crisix und Der Weg Einer Freiheit setzen weitere Sahnestücke. Alle vier Bands gelten in der Szene als Perlen und können im Underground ordentlich Staub aufwirbeln. The Ocean, Crisix und Der Weg Einer Freiheit stehen für intensive Shows und werden in der Hansestadt auch keinen Stein auf dem anderen lassen. Krachende Klänge werden in Doom Metal, Death Metal, Thrash Metal und Black Metal gemischt. Neben den extremen Subgenres gibt es weitere Gangarten, die ihre harte Seite zeigen wollen. Dafür wurden Fear Connection, Judas Hengst, Kabbalah und Konvent gebucht. Konvent, die dänischen Doom Death Frauen, haben auf ihrer letzten Tour alle Register gezogen und viele neue Anhänger gewonnen. Der Feldzug soll auf dem Hellseatic weiter gehen. Gemeinsam mit Neander, Necrotted und Nightmarer bilden sie das stattliche Fundament. Die Süddeutschen Necrotted haben in den letzten Monaten viel durchlebt und konnten weiter an ihrer eh schon guten Performance arbeiten. Mit im Boot Skyshaper, Stake, Llnn und Playgrounded, die gemeinsam den Weg auf der Weser hinab zum Open Air gleiten. Wir sind gespannt, was noch aufgefahren wird und halten euch auf dem Laufenden, wenn es im September Feuer frei für Round 2 heißt.