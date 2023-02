Time For Metal: Festival Guide gestartet

Du liebst Musik, besonders die harte, laute und energiegeladene Art? Du gehst gerne auf Konzerte und Festivals und tauchst dort in die einzigartige Atmosphäre ein, die nur dort herrscht? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn nach dem Motto, „Wir wissen, wo gerockt wird!“, haben wir am 19.02.2023 den Time For Metal Festival Guide veröffentlicht.

Wir, das Team von Time For Metal, wissen, wie wichtig Festivals für die Rock- und Metalszene sind. Sie sind Orte der Begegnung, des Entdeckens neuer Bands und natürlich des gemeinsamen Feierns. Doch manchmal fällt es schwer, den Überblick zu behalten: Wann und wo findet welches Festival statt? Welche Bands spielen dort? Und wie komme ich am besten hin?

Genau aus diesem Grund haben wir den Time For Metal Festival Guide entwickelt. Hier findest du eine umfassende und stets aktualisierte Liste aller wichtigen Festivals in Deutschland und dem deutschsprachigen Umland. Ob Open Air oder Indoor, ob groß oder klein, hier ist für jeden Metalhead etwas dabei. Zum Start haben wir für dich bereits 86 Festivals gelistet, aber wir arbeiten stetig daran, diese Liste zu erweitern und zu aktualisieren.

Doch der Festival Guide bietet noch viel mehr als nur eine einfache Liste. Dank der praktischen Agendaansicht hast du alle Festivals in chronologischer Reihenfolge im Blick und kannst so schon im Voraus planen, welche Events du auf keinen Fall verpassen willst. Mit der Monats-, Wochen- und Tagesansicht kannst du auch gezielt nach Festivals in bestimmten Zeiträumen suchen. Und mit der integrierten Kartenansicht weißt du immer genau, wo das nächste Festival stattfindet und wie du am besten hinkommst.

Und das ist noch nicht alles: Wir werden auch regelmäßig Vor- und Nachberichte zu ausgewählten Festivals veröffentlichen, damit du noch besser informiert bist und dich noch mehr auf die kommenden Events freuen kannst. Und wenn es Updates zu deinem Lieblingsfestival gibt, erfährst du das natürlich auch sofort.

Der Time For Metal Festival Guide ist also viel mehr als nur eine simple Liste von Festivals. Er ist dein unverzichtbarer Begleiter für die nächste Festivalsaison und bietet dir alles, was du brauchst, um das Beste aus deiner Musikleidenschaft herauszuholen. Verpasse keinen Headliner mehr, entdecke neue Bands und sei immer auf dem Laufenden – mit dem Time For Metal Festival Guide!

Hier geht es zum Festival Guide: