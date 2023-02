Type O Negative: veröffentlichen Musikvideo zu „Love You To Death“

Am 13. März 2007 veröffentlichte die amerikanische Gothic-Metal-Band Type O Negative ihr siebtes und letztes Studioalbum, Dead Again. Dieses Jahr markiert den 15. Jahrestag des letzten Albums der Band vor dem Tod von Bassist/Sänger Peter Steele.

Im letzten Herbst wurde die 3LP-Neuauflage von Dead Again in ausgewählten Farben veröffentlicht. Am 5. Mai veröffentlicht die Band eine 2LP in schwarzem Vinyl, hellgrünem transparentem Vinyl, hellgrün/schwarz/weißem Splatter-Vinyl und mintgrünem Marmor-Vinyl sowie eine schwarze Kassette.

Vergangenen Freitag veröffentlichte die Band pünktlich zum Valentinstag das Live-Musikvideo zu Love You To Death. Es stammt von ihrem Auftritt auf dem Wacken Festival 2007.

Seht es euch hier an:

Als zusätzlicher Bonus sind die zehn Live-Tracks, die nur auf den 3LP- und CD-Wiederveröffentlichungen erhältlich waren, einschließlich „Love You To Death“, jetzt auf allen Streaming-Diensten verfügbar!

Type O Negatives Kenny Hickey kommentiert:

„Das erste Opfer dieses Albums war die Plattenfirma, die prompt nach der Veröffentlichung pleite ging. Kurz darauf verstarb Peter, und dann brannte auch noch das Proberaumstudio, in dem das Album geschrieben und entwickelt wurde, durch den Hurrikan Sandy bis auf die Grundmauern nieder. Während die schwarze Wolke ihren unerbittlichen Weg über Type O fortsetzte, tauchte Dead Again auf und verschwand für Jahre von den Streaming-Plattformen. Nun, da der Sturm vorüber ist, haben wir die leise Hoffnung, mit dieser letzten Veröffentlichung von Dead Again eine kleine Illusion von Dauerhaftigkeit zu schaffen. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die wir euch bereitet haben.“

Dead Again wurde 2006 von Mike Marciano in den System Two Studios in Brooklyn, NY, produziert, gemischt und gemastert. Produziert wurde das Album von Peter Steele und Josh Silver, der auch beim Abmischen des Albums half.

Die Tracklist findet von Dead Again ihr in unserem Release-Kalender:

Dead Again ist in den folgenden Formaten erhältlich:

CD Jewel

Long Box

Black Cassette *Available For Pre-Order*

2LP

– Mint Green Marble *Available For Pre-Order*

– Black *Available For Pre-Order*

– Light Green Transparent *Available For Pre-Order*

– Light Green/Black/White Splatter *Available For Pre-Order*

– Mint Green Marble *Available For Pre-Order* – Black *Available For Pre-Order* – Light Green Transparent *Available For Pre-Order* – Light Green/Black/White Splatter *Available For Pre-Order* 3LP

– Green In Bottle Green w/ Black Splatter

– Olive Black Swirl

– Mint Swirl w/ Black Splatter

– Green White Swirl

– Olive Green

