Type O Negativ – Dead Again (Re-Release)

Dead Again, Dead Again und trotzdem eine neue Auflage des Type O Negative Albums Dead Again.

Dead Again erschien im Original über Steamhammer im März 2007. Es sollte das siebte und letzte Album von Type O Negative bleiben, denn die Band löste sich nach dem Tod ihres charismatischen Frontmannes Peter Steele 2010 auf.

Die Resonanz auf das Album war recht positiv und führte die Band zu Chartplatzierungen (Einstieg damals in die Billboard Charts der USA auf Platz 27). Type O Negativ bleiben auf Dead Again genauso vielseitig wie bereits auf dem Vorgänger Life Is Killing Me vier Jahre zuvor.

Auf Dead Again ist alles, was Type O Negativ ausmachte, eine eigene musikalische Welt und dies auch noch zusammengefasst in einem einzigen Song: September Sin! Hier wird fast alles vom Stapel gelassen und ein musikalisches Kino über fast zehn Minuten Laufzeit präsentiert.

Von der aktuellen Neuauflage sind folgende Formate ab dem 25.11.2022 erhältlich: CD Jewels, CD Long Box, Tinted Green Cassette und auf Vinyl (3 LP) in den Farben Green In Bottle Green w/ Black Splatter, Olive Black Swirl, Mint Swirl w/ Black Splatter, Green White Swirl und Olive Green.

Wieso es jetzt zu dieser Neuveröffentlichung kommt, mag auch der Vorweihnachtszeit geschuldet sein, andererseits besitzt die Band einen derartigen Kultstatus, dass hier eine Wiederveröffentlichung durchaus gerechtfertigt erscheint. Als Bonus hat man neben dem Originalalbum ein paar Livetracks dazu spendiert. Das hatte man allerdings auch schon beim Re-Release von 2018 gemacht.

Wer sich die damalige Box von 2008 in der roten Coverversion (wie ich selbst auch) zugelegt hat, wird nicht unbedingt auch noch hier zugreifen. Für die, die damals leer ausgegangen sind, ist dies natürlich nun die Möglichkeit, endlich zuzuschlagen, wobei die Vinyls nicht unbedingt günstig sind.

