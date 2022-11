Mastic Scum: veröffentlichen „Create And Destroy“ Lyricvideo

Seit dem 7. Oktober steht mit Icon das sechste Album der Technical Deather von Mastic Scum in den Läden. Nach ihrem Videoclip zu Slavebreed veröffentlichen die Österreicher nun mit Create And Destroy ein weiteres Lyricvideo, in welchem visuell einmal mehr das atemberaubende, von GSDsign erschaffene Artwork des Longplayers, eindrucksvoll in Szene gesetzt wird. Das komplette Album gibts nicht nur beim Streaminganbieter eurer Wahl, sondern als Jewelcase, limitiertes DigiPak und rotem Vinyl auch im Handel, beim Label, der Band oder beim Mailorder eures Vertrauens und enthält zehn massiv-groovige Death Hymnen!

Shows:

26.11.2022 Salzburg – Rockhouse

Links:

https://masticscum.com

https://www.facebook.com/masticscum/