Mastic Scum: veröffentlichen den Opener zum kommenden Album

Am 7. Oktober veröffentlichen die österreichischen Death Metal Ikonen Mastic Scum ihr langerwartetes sechstes Album Icon via MDD Records als CD im Jewelcase, limitiertes DigiPak im Boxset und als streng limitierte transparent-rote Vinyl Editon! Ab sofort ist mit dem Opener Digital Dementia auch eine erste musikalische Kostprobe verfügbar. Als Visualizer im MDD YouTube-Kanal und als digitale Single auf allen gängigen Plattformen!

Das Konzept hinter Icon dreht sich um den Menschen und seine Überzeugungen, den ständigen Kampf zwischen Gut und Böse, Glaube und Misstrauen, Menschlichkeit und Industrie, analog und digital. Icon ist ab sofort im MDD Shop, bei der Band und bei verschiedenen Händlern als PreOrder verfügbar!

Icon Tracklist:

01. Digital Dementia

02. Room 23

03. Slavebreed

04. Front Toward Enemy

05. Doomsayer

06. Virtual Irreality 3.0

07. Twice The Pain

08. Negation

09. Create And Destroy

10. Retribution

Live:

24.09.2022 Zizkuv Vrazdici Palcat 2022 – Tabor (CZ)

01.10.2022 Innsbruck – P.M.K.

14.10.2022 Linz – Ann & Pat

29.10.2022 Wien – Viper Room

12.11.2022 Graz – Explosiv

26.11.2022 Salzburg – Rockhouse

Links:

https://masticscum.com

https://www.facebook.com/masticscum/