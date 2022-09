Gothminister: veröffentlichen „This Is Your Darkness“ Musikvideo

Am 21. Oktober 2022 erscheint über AFM Records ein brandneues Album der Norwegischen Gothminister. Erst kürzlich stellte die Band hieraus eine erste Single samt Musikvideo zum Album Titeltrack Pandemonium vor, nun präsentieren uns die Gothic und Industrial Metal Minister einen weiteren, neuen Song!

This Is Your Darkness befasst sich auch diesmal mit den tiefsten Urängsten der Menschen – Verfolgung, Hoffnungslosigkeit und keiner Chance, sich selbst zu retten. Der neue Song macht dort weiter, wo Pandemonium aufgehört hat. Ein Drama in drei Akten. Der Gothminister und seine Monster kommen, um dich zu holen!

„Die Folgen von Pandemonium – oder sind wir irgendwo zwischen Ort und Zeit?“, kommentiert Band Mastermind Bjørn Alexander Brem. „This Is Your Darkness ist das 2. von insgesamt 3 Videos, welche die Pandemonium-Geschichte erzählen, in der die Armee der Untoten weitermarschiert und nach neuen Seelen sucht, die sie im dunklen Königreich erobern können, während Gothminister dieses Mal selbst vom Wachturm aus späht und aus dem Buch des Bösen predigt!“

Seht das neue Gothminister Video zu This Is Your Darkness hier:

Pandemonium Tracklist:

01. Abgrund (Abyss)

02. Pandemonium

03. Demons

04. Star

05. Sinister

06. Kingdoms Rise

07. Bloodride

08. Norge

09. Run Faster

10. This Is Your Darkness

11. Mastodon

Hier kommt ihr zum Titeltrack Pandemonium und weiten Infos zur Band: