Leaves’ Eyes: präsentieren neue Single/Musikvideo zu „Who Wants To Live Forever“

Am 22. März 2024 werden die Symphonic Metal-Wikinger Leaves‘ Eyes ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum Myths Of Fate über AFM Records veröffentlichen. Der Vorverkauf des Albums ist unter https://leaveseyes.bfan.link/Myths-of-Fate verfügbar! Zum Support ihrer bevorstehenden Albumveröffentlichung haben Leaves‘ Eyes außerdem einen umfangreichen Tourplan angekündigt, der im März beginnt.

Vier Jahre nachdem Leaves‘ Eyes mit ihrem letzten Werk The Last Viking nach Walhalla gebracht haben, kehren sie mit Myths Of Fate zurück, um ihr 20-jähriges Bestehen zu feiern. Wie die ersten Singles wie Forged By Fire, Realm Of Dark Waves und Who Wants To Live Forever beweisen, festigt die deutsche Band mit ihrem neunten Studioalbum ihre führende Position im Symphonic Metal-Universum. Kraftvoll, episch und beeindruckend – einmal mehr verschmilzt die Band traditionelle Metal-Genres, indem sie Elemente aus Folk, Gothic und Klassik zu einem fesselnden klanglichen Meisterwerk verbindet!

Mit Myths Of Fate setzt die Band die Segel für neue Winde, die definitiv aus den rauen Untiefen des Symphonic Metal-Genres wehen. Die phantastische Sagenwelt der nordischen und osteuropäischen Mythologie ist der Schauplatz monumentaler Unterhaltung: Leaves‘ Eyes eröffnen eine Welt voller magischer Orte, verzauberter Waffen oder übernatürlicher Kreaturen.

Insgesamt fünf Musikvideos hat die Band mit Mastersound Entertainment produziert. Gedreht an beeindruckenden Locations in Island, Deutschland und Polen, bringen sie die Mythen fesselnd auf die Leinwand. Magische Kreaturen, große Schlachten und bezaubernde Kriegerköniginnen werden lebendig! Nach dem epischen Video zu Realm Of Dark Waves feierte nun der neue Clip zur aktuellen Leaves‘ Eyes-Single Who Wants to Live Forever am vergangenen Freitag hier Premiere:

Leaves‘ Eyes haben schon immer in einer eigenen Liga gespielt. Die internationale Gruppe hat alle bevölkerten Kontinente bereist, Konzerte in mehr als 50 Ländern gespielt, erreicht regelmäßig Spitzenpositionen in den Albumcharts und liefert mit jedem Output ein multimediales Meisterwerk in Sachen Videoclips und Artwork.

Mehr Infos zu Leaves‘ Eyes (inklusive der Tourtermine für 2024) und ihrem kommenden Album Myths Of Fate findet ihr hier:

Leaves’ Eyes sind:

Elina Siirala – Gesang

Alexander Krull – Gesang

Micki Richter – Gitarre

Luc Gebhardt – Gitarre

Joris Nijenhuis – Schlagzeug

Leaves’ Eyes online:

https://www.leaveseyes.de

https://www.facebook.com/leaveseyesofficial

https://www.instagram.com/leaveseyesofficial