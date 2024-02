Avatar: veröffentlichen 7″ Singles als Bundles mit exklusiven und unveröffentlichten Tracks

Die düsteren, verrückten Visionäre des Heavy Metal ’n‘ Roll, die unter dem Namen Avatar bekannt sind – Sänger Johannes Eckerström, die Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin und Schlagzeuger John Alfredsson – veröffentlichen drei exklusive 7″-Single-Vinyl-Bundles über den Webshop der Band. Die drei Vinyls Dance Devil Dance, Chimp Mosh Pit und The Dirt I’m Buried In haben jeweils eine B-Seite mit exklusivem Inhalt. Hier erhältlich: https://world.avatarmetal.com/products/dance-devil-dance-7in-singles-bundle

Die Dance Devil Dance-Vinyl wird den unveröffentlichten Track Make It Rain enthalten.

Die Chimp Mosh Pit-Vinyl wird den unveröffentlichten Track On the Other Side of Tonight enthalten.

Die The Dirt I’m Buried In-Vinyl wird den Bonustrack The Dirt I’m Buried In (Live in Paris) enthalten.

Weder Make It Rain noch On the Other Side Of Tonight sind jemals zuvor veröffentlicht worden! Die einzige Möglichkeit für Fans, sie zu hören, ist der Kauf dieser extrem limitierten Vinyls, die als Sammlerstück für Fans gebündelt sind!

Von jeder Vinyl wurden nur 300 Stück hergestellt, was ihren Status als „Must-Haves“ für eure Avatar-Sammlung noch verstärkt.

2023 war ein erfolgreiches Jahr für Avatar. Mit The Dirt I’m Buried In erreichten sie ihre erste Nummer-1-Single. Der Titel hat sich selbst auf Platz 1 der Mediabase Active Rock Charts katapultiert. In den Mainstream-Rock-Charts von Billboard steigt die Single in ihrer 31. Woche auf Platz 1 und ist damit der längste Weg auf Platz 1 seit 20 Jahren! Avatar wurden auch als Fossil aus Südschweden verewigt, das von Dr. Ben Thuy, einem Paläontologen des Naturhistorischen Museums in Luxemburg, entdeckt wurde. Dieses Fossil ist jetzt als Ophiocoma Avatar bekannt. Die Band war auch auf den Covern von Revolver und Outburn zu sehen.

2024 wird ein gutes Jahr für Avatar! Mit angekündigten Headline-Touren in Europa und Lateinamerika sowie Festival-Terminen in den USA steht der Band ein monumentaler Start ins Jahr bevor. In Europa sind bereits neun Shows ausverkauft und viele weitere sind auf dem Weg dorthin. Die erste Headline-Tour von Avatar in Lateinamerika ist ein Meilenstein für sich selbst. Die Band wird im Mai als Headliner auf einer Sonic Temple Bühne auftreten. Ihr erstes Headline-Set bei einem DWP Festival.

Avatar werden 2024 auf der Great Metal Circus Tour nach Europa zurückkehren.

The Great Metal Circus (EU)

Jan 26 – Cologne, De – Live Music Hall

Jan 27 – Copenhagen, Dk – Pumpehuset

Jan 29 – Tampere, Fi – Olympia

Jan 30 – Seinajoki, Fi – Rytmikorjaamo

Jan 31 – Jyväskylä, Fi – Lutakko

Feb 1 – Helsinki, Fi – Tavastia (Sold Out)

Feb 3 – Stockholm, Se – Berns

Feb 5 – Oslo, No – Rockefeller (Sold Out)

Feb 6 – Uppsala, Se – Katalin

Feb 7 – Örebro, Se – Frimis Salonger

Feb 8 – Helsingborg, Se – Tivoli

Feb 9 – Malmö, Se – Plan B

Feb 10 – Gothenburg, Se – Film Studios

Mar 1 – Hanover, De- Capitol

Mar 2 – Frankfurt, De – Batschkapp

Mar 3 – Stuttgart, De – Lka Longhorn

Mar 5 – Milan, It – Santeria (Sold Out)

Mar 6 – Bratislava, Sk – Majestic

Mar 7 – Budapest, Hu – Barba Negra *

Mar 8 – Nuremberg, De – Löwensaal

Mar 9 – Eindhoven, Nl – Headbangers Parade +

Mar 11 – Poznan, Pl – Tama

Mar 12 – Krakow, Pl – Kwadrat

Mar 13 – Prague, Cz – Sasazu

Mar 15 – Rouen, Fr – Le 106 (Sold Out)

Mar 16 – Ris Orangis, Fr – Le Plan(Sold Out)

Mar 17 – Roubaix, Fr – Condition Publique

Mar 19 – Strasbourg, Fr – La Laiterie (Sold Out)

Mar 20 – Reims, Fr – La Cartonnerie (Sold Out)

Mar 22 – Nîmes, Fr – La Paloma (Sold Out)

Mar 23 – Clermont Ferrand, Fr – La Cooperative De Mai (Sold Out)

Mar 25 – Toulouse, Fr – Le Bikini

Mar 26 – Biarritz, Fr – L’atabal

Mar 27 – La Rochelle, Fr – La Sirene

Mar 28 – Rennes, Fr – L’etage

* mit Meshuggah | + Festival

