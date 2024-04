Oh Hiroshima: veröffentlichen neues Album „All Things Shining“ am 28.06.2024 via Pelagic Records

Die schwedische Post Rock-Band Oh Hiroshima kehrt zurück, um in einem Zeitalter der verblassten Jugend und der Ernüchterung für Wunder und Ehrfurcht einzutreten.

All Things Shining, das fünfte Studioalbum der Band, sieht das Projekt auf einen brüderlichen Kern reduziert, während sie immer weiter in neue klangliche Gefilde vordringen.

Oh Hiroshima wurde vor über 15 Jahren als DIY-Post-Rock-Aufnahmeprojekt in Kristinehamn gegründet und hat sich über seine schwedische Heimatstadt hinaus zu einem hoch angesehenen Studio- und Live-Projekt in der internationalen Post Rock-Szene entwickelt. Nach vier abwechslungsreichen Alben, die Elemente von Shoegaze, Electronica, Post-Punk und tanzbarem Indie-Rock beinhalten, stellen Oh Hiroshimas bevorstehende fünfte Veröffentlichung All Things Shining eine bedeutende Entwicklung im Songwriting und in der Soundgestaltung der Band dar.

Die Band wurde von Leif Eliasson gegründet, dem sich schnell Jakob Hemström anschloss, der seinen Bruder Oskar Nilsson als Schlagzeuger für das Debütalbum Resistance Is Futile aus dem Jahr 2011 mitbrachte. Für das bahnbrechende Album In Silence We Yearn aus dem Jahr 2015 wuchs die Band schließlich auf vier Mitglieder an, was Oh Hiroshima eine bedeutende und treue Fangemeinde über YouTube einbrachte und zur Wiederveröffentlichung beider Alben über Napalm Records führte.

Während des Schreibens, Aufnehmens und Tourens ihrer nachfolgenden Alben, dem 2019er Oscillation und dem 2022er Myriad, das von der Kritik hochgelobt wurde, reduzierte sich die Band allmählich auf die Brüder Jakob und Oskar, während sie ihre Songwriting- und Produktionsfähigkeiten weiterentwickelten.

Myriad ist ein grüblerisches Kaleidoskop aus donnernden Drums, hallenden Gitarrenrückkopplungen und ätherischen Synthesizerklängen, die von Kristian Karlsson (Cult Of Luna, Soars) stammen. Mit All Things Shining verfeinern Oh Hiroshima diesen komplexen Sound noch weiter. Diese neue Songsammlung, die bereits für ihre panoramischen, kompositorischen Atmosphären bekannt ist, lässt bewusst Raum für die Texte und die Gesangsdarbietung des Sängers und Gitarristen Jakob und verleiht Oh Hiroshimas beeindruckender Klangpalette eine markante, aber dennoch zarte Zärtlichkeit.

Durch die erneute Zusammenarbeit mit Karlsson als Keyboarder und Co-Produzent sowie Cult of Luna-Mitglied Magnus Linberg, der Myriad auch abgemischt und gemastert hat, nahmen die Brüder die Herausforderung des Besetzungswechsels als Möglichkeit an, sich in neue kreative Bereiche vorzutasten und das Beste aus ihrer engen Verbindung zu machen. All Things Shining befasst sich mit Fragen nach Sinn und Zweck und der Ambivalenz der Generationen, die sich in der westlichen Gesellschaft ausbreitet.

Das Eröffnungsstück und die Leadsingle Wild Iris kommt ohne Umschweife auf den Punkt und ist das bisher dringlichste und eindringlichste Werk der Band. Ein treibender Halftime-Groove leitet Jakobs scheinbar harmlose Eröffnungszeile „My friends are ordinary“ ein, bevor sie sich durch den durchschlagenden Refrain „It’s been way too long since lightning struck right through you“ in eine warnende Geschichte gegen Mittelmäßigkeit verwandelt, die Oh Hiroshimas donnernde Post Rock-Fähigkeiten wieder aufleben lässt.

Die traditionellere Songstruktur und der straffe Krautrock-Sound von Secret Youth täuschen über den Machtkampf im Herzen des Songs zwischen der naiven Radikalität der Jugend und dem distanzierten, kalkulierten Denken des Erwachsenenalters hinweg, während Deluge diese Dichotomie durch die Gegenüberstellung von orchestralen Einflüssen mit strengem Minimalismus und elektronischer Abnutzung mit akustischer Wärme erforscht, während der vom Nobelpreisträger Pär Lagerkvist inspirierte Text die feine Linie zwischen richtig und falsch, gut und böse hinterfragt.

All Things Shining ist eine musikalische Reflexion über den bisherigen Lebensweg der Band und darüber, dass unser Staunen über die Welt heutzutage so viel schwieriger zu erreichen scheint – ein weiterer wichtiger Meilenstein auf der Reise von Oh Hiroshima. Das Album, das gleichzeitig persönlich und universell ist, dient als klangliche Erkundung der zweischneidigen Natur des Alterns; das zweischneidige Schwert der Anhäufung lebensbejahender Erfahrungen, die unweigerlich unsere Wahrnehmung der Welt um uns herum trüben. Wie der Titel schon andeutet, sind Oh Hiroshima jedoch der festen Überzeugung, dass noch nicht alles verloren ist. Mit Songs, die von zeitlosen Werken der Literatur inspiriert sind, die für Jakob und Oskar im Laufe ihres Lebens von zentraler Bedeutung waren, ist All Things Shining eine Erinnerung daran, dass die Welt trotz aller Widrigkeiten immer einen Weg finden wird, ihren Funken und ihre Mystik zurückzugewinnen.

All Things Shining – Tracklist:

1. Wild Iris

2. Holiness Movement

3. Swans In A Field

4. Secret Youth

5. Rite of Passage

6. Deluge

7. Leave Us Behind

8. Memorabilia

Release-Datum: 06.08.2024

FFO: This Will Destroy You, Mono, Caspian, God Is An Astronaut

