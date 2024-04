Moscow Death Brigade: veröffentlichen neues Musikvideo „Flares Are Burning (Rave Version)“

Moscow Death Brigade, eine sturmhaubentragende Techno/Rap/Punk-Crew, veröffentlicht eine brandneue Single und ein Musikvideo namens Flares Are Burning (Rave Version), mit Cameos von einer Reihe prominenter Punkbands! Dies ist die dritte Single für das kommende vierte Studioalbum Radio Hope. Das Album wird im Frühjahr 2024 auf Vinyl, CD und digital über Fire And Flames Music (Deutschland) und Rebel Sound Records (US) veröffentlicht.

Bei dem Track handelt es sich um einen Drum’n’Bass/Rave-Remix des beliebten Akustik-Tracks Flares Are Burning der Band, der für das neue Album neu eingespielt wurde. Genau wie das Musikvideo zum Original enthält auch das neue Video Cameos von einer Reihe prominenter Punk-Künstler: Los Fastidios (Italien), The Restarts (England), Feine Sahne Fischefilet (Deutschland), Messed Up (Weißrussland), Animal Of Non Servium (Spanien), Tagada Jones (Frankreich), Stage Bottles (Deutschland), Enraged Minority (Deutschland).

Das kommende Radio Hope-Album wird zehn Tracks enthalten, von denen neun von Künstlern aus der ganzen Welt gefeatured werden. Darunter: Joshi von ZSK (Deutschland), Jen Pop von The Bombpops (USA), Animal von Non Servium (Spanien), Hoya Roc von Madball (USA), Elisa Dixan und Los Fastidios (Italien), The Restarts (England), Messed Up (Weißrussland), Rob von Born From Pain (Niederlande).

Ski Mask G von Moscow Death Brigade über das Album: „Unser neues Album ist das Ergebnis harter Arbeit vieler Künstler aus der ganzen Welt und ein Symbol für internationale Einheit. Wir wollten, dass diese LP der Sound von Radio Hope für Menschen wird, die schwere Zeiten durchmachen. Unsere Rave-, Drum’n’Bass-, Metal- und Techno-Beats sind stärker als je zuvor und unsere Freunde bringen eine Menge neuer Wendungen in den MDB-Sound, um euch alle zu begeistern!“

Mehr News zu Moscow Death Brigade folgen in Kürze.