Full Force Festival 2022 vom 24.06. bis 26.06.2022 in Ferropolis (Vorbericht)

Eventname: Full Force 2022

Bands: Anti-Flag. As Everything Unfolds, Beartooth, Blackout Problems, Bleed From Within, Bob Vylan, Boston Manor, Boysetfire, Bullet For My Valentine, Bury Tomorrow, Comeback Kid, Counterparts, Creeper, Crossfaith, Dead Poet Society, Dragged Under, Drain, Dropout Kings, Emil Bulls, Equilibrium, Frog Leap, From Fall To Spring, Future Palace, Gatecreeper, Get The Shot, Ghostkid, Gutalax, Heaven Shall Burn, Holding Absence, Imminence, Infected Rain, Knocked Loose, Konvent, Kvelertak, Landmvrks, Malevolence, Me & That Man, Moscow Death Brigade, Nasty, Neck Deeo, Oceans, One Step Closer, Orbit Culture, Paleface, Portraval Of Guuilt, Raised Fist, Rolo Tomassi, Rotting Christ, Scowl, Seeyouspacecowboy, Setoursails, Siamese, Silverstein, Skynd, Soilwork, Stick To Your Guns, Suicide Silence, Swiss & Die Anderen, Sylosis, The Rumjacks, The Ghost Inside, Thrash Boat, Ven.FM, Venom Prison, Venues, Wargasm, Zeal & Ardor, Zomiez

Ort: Gräfenhainichen, Ferropolis

Datum: 24.06 – 26.06.2022

Kosten: 149,95 € Festival Ticket, weiter Buchungsoptionen möglich (https://full-force.de/tickets)

Genre: Metal, Rock, Hardcore

Link: https://full-force.de/

Die Industrieinsel bekommt in diesem Jahr im Juni wieder ordentlich Besuch. Ferropolis, der Standort des Full Force Festivals, beinhaltet eine einmalige Kulisse zwischen Industrieruinen und glasklaren Wasserläufen. Vom Sandstrand bis zu den Hochtürmen trennen die Besucher nur wenige Meter. Imposant, einzigartig und mit guter Musik aus den Sektoren Rock, Metal und Hardcore bestückt, ein fester Dreh- und Angelpunkt im deutschen und europäischen Festivalkalender. Die gute Nachricht für alle, die noch zur Veranstaltung fahren wollen und aufgrund der unsicheren Pandemielage der letzten Monate noch keine Tickets gekauft haben, es gibt noch welche und das für 149,95 Euro. Die Frühbucherangebote sind natürlich schon ausgelaufen, dennoch kann man mit einem Blick auf das Line-Up noch von einem wirklich guten Kurs sprechen.

Vom 24.06. bis 26.06.2022 wird es in Gräfenhainichen, Ferropolis, laut, dafür wurden unter anderem die drei Headliner Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine und The Ghost Inside organisiert, die jedes Core- und Metalherz schneller schlagen lassen. Die Halbinsel liegt zwischen Leipzig und Berlin. Die gute Lage macht das Full Force sehr einfach und schnell zu erreichen. Zurück zum Line-Up, das nicht nur die drei Top Acts ins Rennen schickt. Des Weiteren warten unzählige größere und kleinere Formationen darauf, euch auf einer der Bühnen bei kaltem Gerstensaft oder süffigem Cocktail die Hucke vollzuhauen. Beartooth und Stick To Your Guns dürften dabei weitere Höhepunkte bilden. Für die Breite sorgen Emil Bulls, Equilibrium, Soilwork, Rotting Christ oder Zeal & Ardor. Der weitere Unterschied zu ähnlich großen Festivals mit über 20.000 Besucher ist die Tatsache, dass der Veranstalter bewusst auf moderne Acts setzt und kaum Rock und Heavy Metal Klänge zulässt. Die Spanne aus Metalcore, Deathcore, Heardcore bis zum Punk und Death Metal kennt keine Grenzen. Auf diesem Weg werden alle Metal- und Core-Klänge eingefangen, die für eine großartige Sause sorgen können. Alle Informationen und Bands findet ihr wie immer weiter oben und auf der Seite des Veranstalters.