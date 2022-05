Grave Digger: erste neue Single erscheint am 20.05.

Das deutsche Heavy Metal-Urgestein Grave Digger veröffentlicht die erste Single mit dazugehörigem Musikvideo Freitag, am 20. Mai 2022. Hier könnt ihr euch schon mal einen Vorgeschmack einholen:

Auf ihrem neuesten Album Symbol Of Eternity geht es weiter mit der Geschichte der Kreuzzüge, nachdem man sich bereits auf dem Vorgängeralbum Knights Of The Cross der Vergangenheit der Kreuzritter gewidmet hatte. Rasierklingenscharfe Riffs, opulente Chorarrangements und die einzigartige Stimme von Chris Boltendahl sind wesentliche Bestandteile des neuen Grave Digger-Werks. Alle Eigenschaften, die die Band seit über 4 Jahrzehnten bestimmen, sind vereint auf einem einzigen Album zu hören, einem originären und hartem Album, dem Album Symbol Of Eternity.